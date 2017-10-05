38 лет назад в Минске разбился самолет АН-24, следовавший рейсом № 7502 Таллин — Минск — Днепропетровск. Тот день стал последним для 12 человек, которые находились на борту, выжила только 3-летняя Вика. Как сложилась ее жизнь, c чем не смог смириться отец и как девочка нашла себе новую маму, Виктория рассказала TUT.BY.



Виктория счастлива с мужем уже 20 лет. Фото: домашний архив

— Это что-то невероятное, стала набирать в интернете свои данные, проверяла объявления, которые давала, и вдруг выскакивает ссылка на ваш материал. Открываю и волосы дыбом — это же мои детские фотографии в тексте! Ничего себе! Столько лет прошло и вдруг кто-то решил написать про эту трагедию, — на том конце провода слышно, как радуется Виктория Бендеберя, которая после замужества стала Дремачевой.

Ее жизнь — сценарий голливудского фильма. Слушая Викторию, ловишь себя на мысли: «Такого быть не может!». Даже ее муж, узнав все подробности крушения самолета, сказал: «Сколько же на тебе было рубашек, что ты выжила? Бог тебя охранял со всех сторон». Утром 15 января 1979 года самолет АН-24 украинских авиалиний вылетел из Таллина в Днепропетровск с дозаправкой в Минске. На борту находилось пять членов экипажа, восемь пассажиров и 2150 кг груза (электродвигатели для Барановичского завода автоматических линий). Маленькая Вика Бендеберя и ее мама Мария Мальцева заскочили в салон в последний момент, в ведомости их фамилий не было, только приписка дежурной «+1 пассажир до Днепропетровска».



Фото: Екатерина Борисевич, TUT.BY

— Мария Мальцева не была мне родной мамой, — начинает свой рассказ Виктория. — Сразу после рождения меня оставили в роддоме в Харьковской области, а через несколько месяцев удочерила семейная пара, Мария и ее муж Владимир. Оказывается, они приехали в гости к родственникам, зашел разговор о детях, и им предложили взять меня. Но новая мама относилась ко мне с прохладцей, плохо ухаживала, врачи даже сделали ей предписание. Чтобы ее оставили в покое, она увезла меня к бабушке в Таллин, там я и была зимой 1979 года. Позже выяснилось: Мария скрыла от отца, что уже была замужем, и где-то оставила сына. А когда бывший муж стал интересоваться ребенком, и пришел выяснять этот вопрос к бабушке, Мария срочно вылетела в Таллин, чтобы забрать дочку. Вот почему она так спешила 15 января, готова была сесть в любой самолет, чтобы вылететь в Днепропетровск, но билетов не было. На прощание бабушка стала ей говорить: «Что отвечать твоему бывшему, если спросит про сына?». Мама отмахнулась: «Что хочешь. Скажи, что умерла, разбилась на самолете». И она разбилась.

Воспитательница детского сада стала для Вики третьей мамой

В 12.49 самолет приступил к снижению, он должен был приземлиться в аэропорту Минск-1, но потерпел крушение в районе улицы Тимошенко. В списки погибших — 12 человек, выжила только 3-летняя Вика Бендеберя. При крушении малышка вылетела из салона в сугроб.

— Днем на работу шел житель деревни Барановщина Виктор Жуковский, он увидел в сугробе шубку, потянул и достал ребенка. У девочки все было забито снегом: нос, уши, рот. Она не могла плакать, обнаружили бы ее позже, неизвестно, чем бы все закончилось. Девочку обернули в куртку, принесли в деревню, многие боялись брать: а вдруг умрет? Тогда наша мама сказала: «Несите к нам домой», — рассказывал TUT.BY Виктор Шиманский, которому в момент катастрофы было 17 лет.



Станислава Шиманская с мужем Антоном часто вспоминали историю чудесного спасения Вики. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Семья Шиманских отвезла девочку в больницу, записала на свою фамилию и стала навещать каждый день.

— Я отчетливо запомнила только один момент: когда отец прилетел забирать меня из больницы, то посадил в какую-то большую машину, на панели лежала шоколадка. Солнце светило так, что она растаяла, — вспоминает Виктория.

Мужчина улетел с дочкой в Украину, но еще некоторое время они переписывались с семьей Шиманских, обменивались фотографиями, поздравляли друг друга с праздниками, потом связь оборвалась. Шиманские переехали жить в микрорайон Малиновка, Бендебери сменили не один адрес, даже страну. А перед переездом в Россию жизнь маленькой Вики круто изменилась еще раз.

— После возвращения домой к нам отправили воспитательницу детского сада проверить, как я себя чувствую. Открывается дверь, заходит женщина, и я лечу к ней навстречу: «Мама, как долго я тебя ждала!». Она стала приходить к нам с подарками, а я постоянно называла ее мамой. Вот куда ей было деться от меня? Получается, сама себе нашла третью маму. Своих детей у нее не было, она привязалась ко мне и, видя это, отец предложил ей выйти замуж. Он понимал, один ребенка не вытянет.



Маленькая Вика и ее новая мама Вера. Фото: предоставлено героем

Сейчас бывшая воспитательница Вера Ивановна живет в Тюменской области, она не хочет ворошить прошлое, вспоминать события 38-летней давности. Говорит, ни к чему все это, было и прошло.

— Я одно только скажу: Вику знала с самого детства, в 6 месяцев ее отдали в ясли и я, как воспитатель, ухаживала за девочкой. Неудивительно, что именно меня попросили тогда прийти к ним домой, — рассказала TUT.BY Вера Ивановна.

«Видимо, Бог для чего-то сберег меня»

Брак Веры с Владимиром Бендеберя не сложился, Виктория уверена: папа всю жизнь любил Марию, которая погибла в авиакатастрофе, а с Верой Ивановной сошелся ради дочки. Когда малышка пошла в первый класс, родители приняли решение развестись, и Вика осталась жить с новой мамой.

— Папа считал: если бы Мария тогда не полетела за мной, она осталась бы жива, — признается Виктория.

Периодически Вика виделась с папой, но их отношения не были близкими. Мужчина умер, когда девочке исполнилось 13 лет, и тогда новая мама обратилась в авиакомпанию с просьбой выплачивать ребенку хоть какое-то содержание. Вере Ивановне пришлось собрать пакет документов, съездить на встречу с представителями Аэрофлота и только это помогло решить финансовый вопрос. До 18-летия Виктории Бендебери компания выплачивала деньги.



Викторию дважды удочеряли. Фото: предоставлено героем

— Пыталась ли я когда-то найти настоящих родителей? Да, — спокойно отвечает Виктория. — Но мне сказали, что там не совсем благополучная семья, и я прекратила поиски. Тем более, у меня есть мама Вера.

Крушение самолета в 1979 году не зародило в девочке страха к полетам. Она много летала, боязни, что опять что-то случится, не было. Ее новая мама, наоборот, жутко боялась перелетов, она успокаивалась лишь в одном случае, когда Вика была рядом. Женщина была уверена: дважды с ее дочкой не может ничего не произойти.

— Мне часто после трагедии снился сон: лечу на самолете и падаю. Просыпалась от того, что упала с кровати. Даже не знаю, почему так происходило, то ли от того, что часто слышала эти разговоры, то ли в памяти что-то осталось. Когда пошла в первый класс, больше таких снов не видела, — вспоминает Виктория. — Знаете, первый раз, когда мы летели на Север, мама привезла меня в аэропорт. Стоим мы возле больших стекол, наблюдаем за взлетами, и вдруг я говорю: «Ой, самолет полетел. А чего он не упал?». У мамы прямо сердце екнуло. Как же мы полетим после этих слов?

Сейчас Виктории 41 год, живет в Москве с мужем и дочкой, работает кладовщиком. На вопрос, счастливый ли она человек, не задумываясь, отвечает: «Конечно!». О своей удивительной судьбе мало кому рассказывает, даже родные до конца не понимают, как она смогла выстоять во всех жизненных ситуациях.



Вика Бендеберя 38 лет назад и сейчас.

— У меня чудная судьба, можно фильмы снимать. А какие невероятные повороты! Я единственная выжившая в авиакатастрофе, подобрали в снегу в критический момент меня дважды удочеряли. Видимо, Бог для чего-то сберег меня, думаю, у него другие на меня планы, — рассуждает Виктория Дремачева. — Если очень чего-то сильно хочу, все сбывается. Многие вещи в своей жизни я знала заранее. Например, мне все время говорили: «Учись копать огород, выйдешь замуж, и тебе это пригодится». Я отвечала: «Мне это не нужно, буду жить в городе». Никто не верил, к идее переехать жить в Москву многие отнеслись скептически. Меня это не остановило, приехала и в первый же день поняла: Москва — мой город.

Вера Ивановна до сих пор хранит письма и фотографии, которые им присылала семья Шиманских из Минска. TUT.BY помог героям найти друг друга в социальных сетях и обменяться телефонами.

— Вика нашлась? Не может быть! Мы столько лет ждали от нее вестей, так надеялись на чудо и оно случилось, — не скрывают радости Шиманские. — Нам так многое нужно обсудить!