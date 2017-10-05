Наконец-то! Отопление в домах Могилевской области начнут включать уже завтра

В домах Могилевской области 7 октября начнут включать отопление. Такое распоряжение сегодня на заседании облисполкома дал его председатель Владимир Доманевский, сообщает ТРК «Могилев» .





Включать отопление в объектах социальной сферы Могилевской области начали в минувший вторник. В зданиях детских садов, школ, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, музеев, госархивов, библиотек и учреждений соцобеспечения стало тепло уже с 3 октября .

По нормам, жилфонд подключают к отоплению тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней не превышает 8 градусов тепла. По прогнозу , в ближайшие выходные и на следующей неделе ожидается похолодание.

Специалисты предупреждают, что подключение жилфонда происходит поэтапно.