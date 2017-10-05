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Наконец-то! Отопление в домах Могилевской области начнут включать уже завтра

06.10.2017 14:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В домах Могилевской области 7 октября начнут включать отопление. Такое распоряжение сегодня на заседании облисполкома дал его председатель Владимир Доманевский, сообщает ТРК «Могилев».


Включать отопление в объектах социальной сферы Могилевской области начали в минувший вторник. В зданиях детских садов, школ, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, музеев, госархивов, библиотек и учреждений соцобеспечения стало тепло уже с 3 октября.

По нормам, жилфонд подключают к отоплению тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней не превышает 8 градусов тепла. По прогнозу, в ближайшие выходные и на следующей неделе ожидается похолодание.

Специалисты предупреждают, что подключение жилфонда происходит поэтапно.

 
Теги: Могилев
 
 
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Распоряжение о начале отопительного сезона в жилфонде отдал глава области Владимир Доманевский.

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