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Экс-ректор БГУ теперь преподает на мехмате. Как и бывший министр образования

06.10.2017 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Экс-ректор БГУ Сергей Абламейко продолжит работать в главном университете страны. Теперь он профессор механико-математического факультета вуза. Зимой 2016-го на мехмат перешел и бывший министр образования Михаил Журавков.


Сергей Абламейко.

Напомним, 28 сентября президент назначил нового ректора БГУ. Теперь главный вузом страны руководит Андрей Король. Сергей Абламейко возглавлял вуз почти девять лет. Он стал первым ректором Белгосуниверситета, который вел личный видеоблог. При нем главный вуз страны значительно поднялся в международных рейтингах.

— Когда Сергей Владимирович был ректором, он все время имел четверть ставки профессора и продолжал читать лекции, — говорит Дмитрий Медведев, декан механико-математического факультета БГУ. — Сергей Владимирович выпускник нашего мехмата. И когда случилось то, что случилось, он принял решение работать на кафедре веб-технологий и компьютерного моделирования. С 29 сентября он профессор этой кафедры. Поскольку он академик, для факультета это большая честь.

По словам декана, Сергей Абламейко никогда не прекращал работать со студентами.

— И в этом году у него есть аспиранты, магистранты, дипломники, — продолжает собеседник. — И он готов передавать им свой опыт и знания.

Сейчас экс-ректор БГУ уже работает со студентами, позже он будет читать курс для магистрантов.

 
 
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Экс-ректор БГУ Сергей Абламейко продолжит работать в главном университете страны. Теперь он профессор механико-математического факультета вуза. Зимой 2016-го на...

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