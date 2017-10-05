|
Экс-ректор БГУ теперь преподает на мехмате. Как и бывший министр образования
06.10.2017 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Экс-ректор БГУ Сергей Абламейко продолжит работать в главном университете страны. Теперь он профессор механико-математического факультета вуза. Зимой 2016-го на мехмат
Напомним, 28 сентября президент
— Когда Сергей Владимирович был ректором, он все время имел четверть ставки профессора и продолжал читать лекции, — говорит Дмитрий Медведев, декан механико-математического факультета БГУ. — Сергей Владимирович выпускник нашего мехмата. И когда случилось то, что случилось, он принял решение работать на кафедре веб-технологий и компьютерного моделирования. С 29 сентября он профессор этой кафедры. Поскольку он академик, для факультета это большая честь.
По словам декана, Сергей Абламейко никогда не прекращал работать со студентами.
— И в этом году у него есть аспиранты, магистранты, дипломники, — продолжает собеседник. — И он готов передавать им свой опыт и знания.
Сейчас экс-ректор БГУ уже работает со студентами, позже он будет читать курс для магистрантов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-ректор БГУ Сергей Абламейко продолжит работать в главном университете страны. Теперь он профессор механико-математического факультета вуза. Зимой 2016-го на...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии