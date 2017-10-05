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Минобороны России готово выделить деньги на содержание своего казарменно-жилищного фонда в Беларуси

06.10.2017 14:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство обороны России разместило в Единой информационной системе в сфере закупок заявку на оказание услуг по комплексному обслуживанию казарменно-жилищного фонда военных городков МО РФ, расположенных на территории Беларуси, в 2017—2018 годах, сообщает БелаПАН.

На эти цели российское оборонное ведомство готово выделить немногим более 167 млн российских рублей (около 3 миллионов долларов). Средства — из государственного бюджета.

Работы на объектах будут касаться эксплуатации систем водопроводно-канализационных сетей (включая стоимость услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и услуг по водоотведению), технического обслуживания водопроводно-канализационных объектов, объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, эксплуатационного содержания объектов казарменно-жилищного фонда, эксплуатации и технического обслуживания теплогенерирующих объектов (включая стоимость обеспечения углем, дровами и солью).

Электронные торги намечены на 27 октября.

На территории Беларуси расположены два российских военных объекта. В районе Ганцевичей (Брестская область) находится радиолокационная станция «Волга», которая является составной частью системы предупреждения о ракетном нападении. Действует не только в интересах России, но и стран Содружества. Под Вилейкой (Минская область) — специальный радиоцентр дальней связи («Антей»). Объект обеспечивает связь командования Военно-морским флотом Российской Федерации с атомными субмаринами, перекрывая районы Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов.

 
 
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Министерство обороны России разместило в Единой информационной системе в сфере закупок заявку на оказание услуг по комплексному обслуживанию...

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