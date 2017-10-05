Куда сходить пожилым людям в Витебске? Идеи для интересного досуга

Не все знают, что у современных пенсионеров множество альтернатив привычному набору: «скамейка у подъезда», «рынок», «дача», «внуки». В Витебске есть много кружков и клубов, где пожилой человек может найти единомышленников и реализовать себя в самых разных талантах. TUT.BY сделал обзор таких полезных мест. Поделитесь им со своими родителями, бабушками и дедушками.

Найти хороший клуб или кружок для пенсионеров помогут в Территориальном центре социального обслуживания населения (ТЦСОН), который есть в каждом районе Витебска. Однако «развлекательное меню» в этих учреждениях имеет некоторые различия.

Компьютерная грамотность

Свободному общению с помощью интернета научат в кружке компьютерной грамотности «На шаг впереди», клубе «Сети все возрасты покорны» ТЦСОН Октябрьского района (телефоны: +375−212 61−54−39, +375−212 43−24−11). В Первомайском ТЦОСН работает кружок «МегаБайт» (детали — по ссылке ).



Фото: Игорь Матвеев

В библиотеке имени Янки Мавра действует компьютерный класс для пожилых людей «Шаг за шагом». Адрес: пр. Московский, 11−1, телефон: +375 212 58−02−80.

Индивидуальные консультации «Работа с персональным компьютером» в областной библиотеке проводят ежедневно, кроме пятницы: с 10.00 до 21.00 — в будни, до 18.00 — в выходные. Здесь научат работать с файлами и папками, текстовым редактором Word, электронной почтой и интернет-сайтами. Стоимость академического часа — 3 рубля. Подробности по телефону: +375 212 36-00-36 и по ссылке .

В областной библиотеке также обучают иностранным языкам (английский, немецкий, французский). Детали — на сайте .

Освоить компьютер с нуля можно на специальном курсе «Золотой возраст» в витебском филиале МИТСО (ул. Марка Шагала, 8а). График занятий гибкий, цена за 12 часов лекций — 25 рублей. Подробности — на сайте университета.

В Витебске действуют учебные классы образовательного проекта «Сети все возрасты покорны» от компании МТС. Они находятся в ТЦСОН Железнодорожного района (ул. Космонавтов, 5а) и областной научно-технической библиотеке (ул. Пушкина, 6). Подобные классы есть также в Полоцке и Новополоцке. Подробности — по ссылке .

Общение и культурный досуг

Удовлетворить потребность в общении и самореализации помогут во всех территориальных центрах. В Первомайском районе — это психологический кружок «Экология души», в Железнодорожном — «Психологическое здоровье», в Октябрьском — клубы «Гармония души» и «Бодрость», кружок «Познай себя».

В Октябрьском ТЦСОН также действует клуб для бывших несовершеннолетних узников фашизма. Здесь приобщают к занятиям физкультурой и проводят обучающие курсы.

Кружки и клубы для пожилых людей работают во многих городских библиотеках:

— клуб «Встреча», библиотека имени Самуила Маршака (пр. Фрунзе, 60; телефон: +375 212 55−21−10);

— литературно-музыкальный салон «Вдохновение», библиотека имени Янки Мавра (пр. Московский, 11−1; телефон: +375 212 58−02−80);

— клуб «Встреча», библиотека имени Евдокии Лось (ул. Титова, 20−1; телефон: +375 212 35−90−55);

— клуб «Третий возраст», библиотека имени Янки Купалы (ул. Покровская, 8; телефон: +375 212 64−90−39);

— клубы «Творец» и «Источник», библиотека имени Евфросинии Полоцкой (ул. Чкалова, 39−3; телефон: +375 212 25−38−24);

Другие кружки по интересам ищите по ссылке .

Здоровый образ жизни

«Школа активного долголетия и здоровья» — под таким названием работает кружок в Железнодорожном ТЦСОН. Здесь уделяют внимание дыхательной и суставной гимнастике, упражнениям для укрепления зрения, скандинавской ходьбе .



Фото: Игорь Матвеев

Подобные направления действуют и в других центрах: в Октябрьском — это кружок физкультурно-оздоровительной гимнастики и реабилитации «Родник здоровья», а в Первомайском — занятия по физкультурно-оздоровительный адаптации «Энергия».

Еще в Витебске есть объединение любителей скандинавской ходьбы, в котором все желающие могут пройти обучающий курс (20 рублей за 3 урока). Подробности — в группе .

Музыкотерапия и театральный мир

Эти два направления объединили в кружке «Музыкальная стихия» Первомайского ТЦСОН. Подробнее о занятиях — здесь .

Принять участие в театрализованных представлениях, музыкальных и литературных вечерах можно и в Октябрьском ТЦСОН — достаточно записаться в кружок «Театральный мир». Здесь же организован музыкальный клуб «Память сердца».

В Железнодорожном территориальном центре действуют кружки «Музыкотерапия» и «Душа поет».

Творческая мастерская

Все мы знаем о важности развития мелкой моторики у детей. Не меньшую пользу она несет и пожилым людям. Врачи рекомендуют им заниматься декоративно-прикладным творчеством, рукоделием и шитьем. Записаться можно в кружок «Вдохновение» (Первомайский ТЦСОН, детали — здесь ), «Золотые руки» (Октябрьский ТЦСОН) и «Творческая мастерская» (Железнодорожный ТЦСОН).

Научат изготавливать простейшие швейные изделия (к примеру, юбку или сумку), а также сувениры — в кружке «Веселая портниха» Железнодорожного ТЦСОН.

Развитие интеллекта

Клубы «Фитонастроение», «Книголюб», «Головоломка», «Духовный мир» и «Скарбница» работают в ТЦСОН Железнодорожного района.

Особенно стоит выделить пользу посещения кружка «Головоломка»: занятия включают упражнения на укрепление памяти, внимания. Также в этом ТЦСОН можно приобщиться к интеллектуальному спорту в шахматно-шашечном кружке «Стратегия».





Вечера танцев

Такие «выходы в свет» помогают помолодеть душой и телом. Популярностью среди пожилых витеблян пользуются танцевальные вечера «И снова здравствуйте!». Они проходят по воскресеньям в 14.00 в концертном зале «Витебск». Цена билета — 2,5 рубля. Справки по телефону: +375 212 36-30-40.

Дискотеки «Золотой шлягер» для тех, «кому за 30», проводит Культурно-спортивный центр Витебского отделения Белорусской железной дороги. Сюда приглашают каждую субботу в 19.00, билет — 3,3 рубля. Телефон: +375 212 37-84-19.

«Золотой возраст»: от цветоводства до путешествий

Члены общественного объединения «Золотой возраст» известны своим активным участием в культурной жизни Витебска.

Клуб работает уже 7 лет. Сюда приходят те, кому 55 лет и старше, для того чтобы уделить время своему здоровью, посмотреть в компании фильм, сходить на спектакль, выставку, съездить на экскурсию в другой город, освоить компьютер, посетить уроки красоты и ухода за собой, рукоделия, цветоводства и т.д.

В этом объединении решают главные проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди: одиночество, болезни, дискриминация по возрасту.



Ванда Тюлькова. Фото: Юлия Мацкевич, Белорусское общество Красного Креста

— Мы хотим, чтобы пенсионеры не засыпали перед телевизором, а двигались, — говорит заместитель председателя общественного объединения «Золотой возраст» Ванда Тюлькова.

А еще эта яркая и активная женщина призналась в интервью LADY.TUT.BY , что для нее главное — позитив. Даже если нет причин радоваться:

— Семь месяцев назад у меня кошелек украли, а сегодня отдали. Я тогда в магазин вечером пошла — в дубленке, в сапогах. Наверно, решили, что у меня денег много, хотя только три рубля и было. Я говорю: «Молодой человек, отдай кошелек». Он мне: «Обыщите». А я: «Милиция обыщет». И вызвала милицию. Посмотрели камеры наблюдения, все подтвердилось. Следователь спрашивает: «Ты знаешь, сколько лет женщине, у которой ты кошелек украл?». Он отвечает: «Лет 56». Я говорю: «Забираю заявление! Раз он меня помолодил на 20 лет».

Дополнительную информацию про «Золотой возраст» можно узнать по телефонам: +375 33 671−09−64 (Ванда Андреевна), +375 29 295−44−47, +375 212 67-05-83 (Татьяна Борисовна).

Про деятельность клубов и кружков для пожилых людей более подробно можно узнать по следующим телефонам и на сайтах территориальных центров социального обслуживания населения: — Железнодорожный район (ул. Космонавтов, 5а), телефон: +375 212 64−87−51, сайт ; — Октябрьский район (ул. Смоленская, 9), телефоны: +375 212 61−54−39 и +375 212 43−24−11, сайт ; — Первомайский район (ул. Золотогорская, 5а), телефон: +375 212 64−79−46, сайт .