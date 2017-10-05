|
В Бресте осудили экс-сотрудницу санстанции, которая выпросила 100 рублей взятки
06.10.2017 14:16 — Новости Общества | Tut.by
Суд Ленинского района Бреста признал экс-помощника врача-гигиениста из Бреста виновной в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.
Летом прошлого года обвиняемая пришла в один из баров города с внеплановой проверкой. Претензии у помощника врача-гигиениста возникли к аппарату по реализации мягкого мороженого. Женщина составила промежуточный акт и передала сотрудникам бара. Позже с ней связался учредитель торгового предприятия и пригласил на беседу.
По словам бизнесмена, во время их общения помощник врача-гигиениста сообщила ему, что выявленные нарушения могут помешать ему торговать мороженым, и сказала, что он должен передать ей 100 рублей.
Учредитель фирмы поручил администратору положить 100 рублей в конверт и передать взятку через курьера сотруднику санстанции. В результате на предпринимателя все же составили административный протокол, но аппарат по изготовлению мороженого не закрыли.
Информация о коррупционном преступлении вскоре поступила правоохранителям. В отношении учредителя фирмы и помощника врача-гигиениста возбудили уголовные дела. В июле
Приговор сотруднице санстанции огласили 25 сентября. Свою вину она не признала и отрицала факт получения взятки.
«Суд Ленинского района Бреста признал помощницу врача-гигиениста виновной в подстрекательстве к даче взятки и в мошенничестве и назначил год и шесть месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания сроком на один год», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора Бреста Мария Бялт.
С обвиняемой также взыскали 100 рублей взятки в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам бизнесмена, во время их общения помощник врача-гигиениста сообщила ему, что выявленные нарушения могут помешать ему торговать, и сказала, что он должен...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии