Для включения отопления еще слишком тепло

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Погодные условия для включения отопления в жилом фонде Минска еще не сложились, заявил в пятницу замглавы управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков.

Столичные чиновники на этой неделе включать отопление не планируют. По озвученной ранее информации, дать тепло в жилые дома могут только 9-10 октября.

"Пока погодные условия не сложились для того, чтобы включать отопление. Если соответствующий прогноз погоды придет такой, что уже резко-резко похолодало, значит, люди будут работать — и в выходные дни будут включать", — заявил Плашков в эфире телеканала СТВ.

По его словам, уже созданы все соответствующие бригады, а всех работников, которые задействуются во включении отопления, попросили на выходные никуда не уезжать.

Отопление в социальных объектах Беларуси начали давать уже в начале текущей недели. Предполагалось, что вскоре тепло может пойти и в жилые дома, однако коммунальщики заявляют, что среднесуточная температура воздуха еще не опустилась ниже восьми градусов.

Во многих районах и городах Беларуси отопление в квартиры и жилые дома начало поступать уже в пятницу.