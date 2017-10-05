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Для включения отопления еще слишком тепло
06.10.2017 14:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Погодные условия для включения отопления в жилом фонде Минска еще не сложились, заявил в пятницу замглавы управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков.
Столичные чиновники на этой неделе включать отопление не планируют. По озвученной ранее информации, дать тепло в жилые дома могут только 9-10 октября.
"Пока погодные условия не сложились для того, чтобы включать отопление. Если соответствующий прогноз погоды придет такой, что уже резко-резко похолодало, значит, люди будут работать — и в выходные дни будут включать", — заявил Плашков в эфире телеканала СТВ.
По его словам, уже созданы все соответствующие бригады, а всех работников, которые задействуются во включении отопления, попросили на выходные никуда не уезжать.
Отопление в социальных объектах Беларуси начали давать уже в начале текущей недели. Предполагалось, что вскоре тепло может пойти и в жилые дома, однако коммунальщики заявляют, что среднесуточная температура воздуха еще не опустилась ниже восьми градусов.
Во многих районах и городах Беларуси отопление в квартиры и жилые дома начало поступать уже в пятницу.
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Чиновники уверяют, что при резком похолодании включать отопление будут и на выходных.
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