В Волковыске из школьной столовой выносили продукты, а в Гродно детям не докладывали овсянку

Сотрудники Комитета госконтроля проверили школы Гродненщины и выяснили, что в вопросах подготовки школьной инфраструктуры, а также в питании детей есть недочеты, сообщает «СБ Беларусь Cегодня».



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Например, в гродненской школе № 38 школьникам недокладывали некоторые продукты, в частности, овсяную кашу и свежие огурцы. В нерабочем состоянии находилась лента для уборки грязной посуды. А в обеденном зале отсутствовали контрольные весы.

Директор школы Сергей Киселев уверен: произошла досадная ошибка и его подопечные всегда накормлены досыта:

— На момент проверки кухонный штат был укомплектован только на 55%. Наверное, спешка и стала причиной ошибки. Повар, стоящий в тот момент на раздаче, уже уволен. Хочу обратить внимание, что недокладывали всего 10−15 граммов каши. Это, к слову сказать, чайная ложка. В нашей школе 2100 учеников. Питание организовано на каждой перемене. Это постоянный конвейер. Сами все увидите.

В школьной столовой дежурные младших классов помогают накрывать на столы. На длинных столах тарелки. В каждой макароны, котлета и горка консервированной кукурузы. Девочки рядом с каждой тарелкой ставят граненый стакан с какао. Повара с поразительной скоростью наполняют тарелки едой. В такой спешке неудивительно, что пару граммов можно и недосчитаться. Но повар Валентина Семякина разуверяет:

— На каждой мерной ложке написан вес. Вот в этой 75 граммов. Если кладешь две ложки, то получается 150 граммов. Все ложки и черпаки маркированы: есть для каш, для макарон и так далее.

Начальник управления образования Гродненского облисполкома Александр Сонгин уверяет, что целостная картина в школах достаточно неплохая:

— Глобальных вещей, которые бы кардинально влияли на безопасность детей, не обнаружено. Где-то трещины, где-то плитку недоложили, где-то можно было подбелить и подкрасить. Вовсе не снимаю ответственности с руководителей учреждений образования. Необходимо, чтобы весь персонал был задействован в наведении порядка. Директора должны 2−3 раза в неделю начиная с периметра совершать обход школ. И времени, и денег хватает. Однако почему-то некоторые руководители учреждений образования на не выполняют должное.

Конролирующие органы выявили и хищение продуктов питания в школьных столовых. Например, был такой случай в средней школе № 2 в Волковыске.

Начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы и государственных органов Комитета госконтроля Гродненской области Татьяна Слабыш рассказала:

— При проведении проверки прошлись по складским помещениям, зашли в подвальные помещения. В тупиковом помещении увидели кухонную работницу с пакетом и ведром в руках. Спрашиваем: «Что вы здесь делаете?» Отвечает, дескать, иду выбросить отходы. Решили проверить. В результате обнаружили мясной фарш, разложенный по пакетам, и свежую капусту. Мы проверили множество школ: больших и маленьких. И очень часто недостатки и недоработки при подготовке учебных заведений к новому учебному году не связаны с объемом выделяемого бюджетного финансирования. Чаще всего это происходит из-за нерасторопности, а порой и бесхозяйственности руководителей.

Сотрудники контролирующих органов признают, что именно мелкие огрехи портят общее впечатление. Конечно, есть моменты, требующие больших капиталовложений. В основном это касается ремонтов пищеблоков. Таких школ в области немного — около 30.

Кстати, в ряде школ в регионе были установлены факты нарушения трудовой дисциплины. На территориях некоторых школ находились посторонние люди и транспорт. По каждому факту нарушения проведено разбирательство. К дисциплинарной ответственности привлечено 23 человека. Один из них освобожден от занимаемой должности.