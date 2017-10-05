ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кратковременные дожди пройдут по северу Беларуси 7 октября

06.10.2017 11:33 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Кратковременные дожди пройдут по северу Беларуси 7 октября
Фото из архива

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются по северу Беларуси 7 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. В отдельных районах по северной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - 9-14 тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются по северу Беларуси 7 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Мужчин чаще всего приводят жены". Уролог о мужском бесплодии, регулярном сексе и вреде сауны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика