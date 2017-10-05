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Кратковременные дожди пройдут по северу Беларуси 7 октября
06.10.2017 11:33 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются по северу Беларуси 7 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями. В отдельных районах по северной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - 9-14 тепла.-0-
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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются по северу Беларуси 7 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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