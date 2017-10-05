Интерпол оказывает всестороннее содействие в поисках пропавшего в Беловежской пуще мальчика - МВД

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерпол оказывает всестороннее содействие в поисках пропавшего в Беловежской пуще мальчика, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Без вести пропавший Максим Мархалюк, 2006 года рождения, по запросу управления уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома 2 октября был объявлен в международный розыск. Как рассказал начальник Национального центрального бюро Интерпола Александр Петран, школьник находится в розыске на территории всех 192 государств - членов международной полицейской организации. "Все сведения, поступающие от белорусских правоохранительных органов, незамедлительно отрабатываются по каналам Интерпола. В настоящее время осуществляется тесное взаимодействие с Национальным центральным бюро Интерпола в Польше. Коллеги оказывают всестороннее содействие в установлении местонахождения несовершеннолетнего. Безотлагательно проводятся оперативные мероприятия по проверке любых данных, которые могут помочь найти мальчика", - подчеркнул он.

Генеральный секретариат Интерпола издал уведомление с желтым углом - разыскной циркуляр, содержащий в себе полную информацию о пропавшем ребенке.

Школьник из агрогородка Новый Двор Свислочского района вечером 16 сентября уехал на велосипеде в сторону леса. Масштабные поиски ребенка, к которым были подключены сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск, спасатели, работники лесного хозяйства, представители общественных организаций, а также волонтеры, местные жители и СМИ, пока не привели к желаемому результату. По факту исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Всего в настоящее время по инициативе органов внутренних дел Беларуси в международном розыске находятся 383 пропавших без вести.-0-