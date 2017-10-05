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Редкие снимки обнаженной Мэрилин Монро в бассейне уйдут с молотка
06.10.2017 15:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Аукционный дом Heritage Auctions выставит на продажу 12 фотографий обнаженной голливудской звезды Мэрилин Монро, сделанных Лоуренсом Шиллером в 1962 году – в год смерти актрисы, сообщила газета
Цена одного снимка стартует с 25 тысяч долларов США, и ожидается, что в ходе торгов вырастет еще минимум на 10 тысяч.
Снимки Монро выставляются на аукцион не впервые за последнее десятилетие. В 2008 году на аукционе Christie’s было продано 36 фото актрисы за 146 тысяч долларов. В 2010 году за 45 тысяч долларов с молотка ушли ее рентгеновские снимки. В 2012-м 750 тысяч выручили за 238 фотографий Мэрилин, большинство из которых было сделано Милтоном Грином. В 2013 за 41 тысячу были проданы последние фото звезды.
В августе 2017 года появилась информация, что в скором времени на аукцион будут выставлены фотографии с последней фотосессии Монро для журнала Cosmopolitan.
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