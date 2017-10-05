В Литве таможенники хотели помочь водителю из Беларуси, а нашли в фуре сигареты на миллион евро

Контрабанда была спрятана в мешках с углем. Проверив все содержимое груза, литовские таможенники нашли в белорусской фуре 360 тысяч пачек контрабандных сигарет на сумму около миллиона евро, сообщается на сайте таможенной службы Литвы.



Фото: cust.lt

Белорусская фура успешно пересекла белорусско-литовскую границу 30 сентября и двигалась в сторону Польши по дороге Каунас — Мариямполе — Сувалки. Сотрудники таможни заметили фуру Scania в понедельник, 2 октября, на обочине трассы около бывшего контрольно-пропускного пункта. С утра водитель автомобиля стоял возле большегруза и разговаривал по телефону. Похожую картину таможенники увидели и вечером — фура все еще стояла на обочине, а водитель снова разговаривал по телефону и заметно нервничал.





На том участке дороги подобные фуры встречаются редко. Таможенники решили узнать, не нуждается ли водитель в помощи, а заодно проверить автомобиль. Оказалось, что в мешках с углем находятся контрабандные сигареты. Всего таможенники проверили более 1300 упаковок. В 800 мешках были спрятаны сигареты, а 500 — заполнены углем. Контрабанду оценили в миллион евро.

В Каунасском отделении таможенной уголовной службы началось досудебное расследование по вопросу о контрабанде и незаконной продаже подакцизных товаров. Водитель был арестован на двое суток. Досудебное расследование проводится прокурорами Каунасского района.