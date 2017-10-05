Лукашенко рассказал, без какого мяса не смогут обойтись белорусы

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Минской области следует искать таких инвесторов в сельское хозяйство, которые будут готовы не просто производить и продавать сырье, а заниматься комплексным производством мясомолочной продукции.

В пятницу глава государства совершает рабочую поездку в Слуцкий район Минской области. Как сообщили Sputnik в пресс-службе президента, глава государства поручил полностью загрузить мощности перерабатывающих предприятий региона.

"Слуцк — типичный район, где мы должны получать мясо. Это идеальные условия для производства зерна. Не надо забывать о производстве мяса. Без свинины, птицы, говядины — этих традиционных видов — мы не обойдемся", — подчеркнул президент.

По мнению Лукашенко, не надо ждать прихода инвесторов, которые будут готовы выращивать зерно на белорусских землях. Такие инвесторы будут стремиться скорее продать выращенное зерно, чтобы получить быструю и легкую прибыль. "Но нам же не так надо. Нам необходимо произвести зерно, переработать и получить готовую мясомолочную продукцию", — обозначил приоритеты президент.

Лукашенко привел в пример Россию, которая является лидером по продаже зерна, хотя в стране пока производится недостаточно мяса и молока. Там частные компании не хотят заниматься сложным производством.

"Сложное производство — это мясомолочное, мы это хорошо знаем. И будем эту политику проводить, не допустим того, чтобы человек пришел — вы ко мне не лезьте, я что хочу, то и продаю, на рынке есть спрос. Да, есть спрос, но мы оставим население без мяса и молока", — сказал президент.

Он напомнил, что и Россия, и другие страны заинтересованы в покупке белорусского продовольствия, и сегодня страна зарабатывает на этом хорошие деньги.

Лукашенко также поручил губернатору Минской области Анатолию Исаченко наладить в регионе железную дисциплину.

"Железная должна быть дисциплина. Увидел, что что-то не так, сказал один раз. Не сделали — спрашивай на всю катушку и не смотри, частное предприятие или нет", — сказал президент.

Он обратил внимание на безответственное отношение отдельных хозяйств к посевным площадям. Так, пролетая на вертолете, президент заметил, что большие участки с кукурузой оказались затоплены водой. Лукашенко предупредил, что за погибшее из-за халатности руководителей зерно страховые возмещения выплачиваться не будут.