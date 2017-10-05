6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в октябре прямые телефонные линии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Так, 7 октября прямую телефонную линию проведут министр информации Александр Карлюкевич, министр культуры Юрий Бондарь, министр связи и информатизации Сергей Попков, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, министр финансов Владимир Амарин.

14 октября на прямой телефонной связи с населением будут министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, министр юстиции Олег Слижевский, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

21 октября прямую телефонную линию проведут министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, министр информации Александр Карлюкевич.

28 октября можно будет связаться с министром жилищно-коммунального хозяйства Александром Тереховым.

Помимо руководителей госорганов прямые телефонные линии проведут их заместители.

Время проведения прямых телефонных линий - с 09.00 до 12.00.-0-