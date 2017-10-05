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Один из этапов репетиционного тестирования будет бесплатным

06.10.2017 16:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт – Sputnik. Один из этапов репетиционного тестирования (РТ) белорусские абитуриенты в следующем году смогут пройти бесплатно, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства республики.

Один из этапов репетиционного тестирования будет бесплатным
© Sputnik/ Евгений Биятов
ЦТ будет в следующем году еще легче

Летом вице-премьер Василий Жарко заявлял о своем желании видеть репетиционное тестирование бесплатным. Сейчас за "пробную" сдачу вступительного теста в вузы абитуриентам приходится платить по семь рублей за один предмет.

В пятницу, по информации пресс-службы Совмина, было принято решение дать возможность будущим абитуриентам в следующем году пройти бесплатно один из этапов РТ. 

При этом в пресс-службе не уточнили, какого из трех этапов тестирования это коснется.

Жарко встречался в пятницу с руководителями рабочих групп по анализу заданий централизованного тестирования на соответствие школьным программам. На этой встрече решались, скорее, организационные вопросы и определяли планы на будущее.

Рабочие группы по анализу заданий ЦТ были созданы в Беларуси по поручению президента Александра Лукашенко, который критически высказывался о тестировании и заявлял, что содержание тестов не соответствует школьной программе.

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты продолжат анализировать задания централизованного тестирование (ЦТ) на соответствие учебным программам.

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