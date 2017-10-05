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В деревне Пинского района введен карантин из-за бешеной лисы

06.10.2017 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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В деревне Погост-Загородский Пинского района введен карантин из-за бешеной лисы. Об этом сообщил руководитель Пинской районной ветеринарной станции Борис Коптюх.

В населенном пункте лисица появилась 27 сентября. Хозяину одного из подворий удалось отловить незваную гостью. У дикого животного был отобран биологический материал, который отправили на исследование в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Там диагноз подтвердился: лиса была больна бешенством.

В соответствии с санитарными и ветеринарными правилами решением райисполкома в деревне введен карантин на два месяца. Специалисты ветеринарной службы провели подворный обход с целью информирования населения и вакцинации домашних животных. Коммунальной службе поручено отлавливать бродячих животных на территории Загородского сельского совета.

Это первый случай выявления больного бешенством животного в Пинском районе. В самом же Пинске только за сентябрь были зафиксированы три случая появления дикого животного в черте города. С 18 сентября карантин был введен в северной части города из-за бешеной лисы, выловленной в гаражном кооперативе по ул. Интернациональная. Спустя пять дней больной бешенством хорек был найден на ул. Клары Цеткин. А 25 сентября на одном из предприятий по ул. Калиновского была обнаружена дикая лиса, которая загрызла бродячего кота и покусала бродячую собаку.

 
 
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Это первый случай выявления больного бешенством животного в Пинском районе.

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