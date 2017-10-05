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В деревне Пинского района введен карантин из-за бешеной лисы
06.10.2017 16:57 — Новости Общества | Tut.by
В деревне Погост-Загородский Пинского района введен карантин из-за бешеной лисы. Об этом сообщил руководитель Пинской районной ветеринарной станции Борис Коптюх.
В населенном пункте лисица появилась 27 сентября. Хозяину одного из подворий удалось отловить незваную гостью. У дикого животного был отобран биологический материал, который отправили на исследование в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Там диагноз подтвердился: лиса была больна бешенством.
В соответствии с санитарными и ветеринарными правилами решением райисполкома в деревне введен карантин на два месяца. Специалисты ветеринарной службы провели подворный обход с целью информирования населения и вакцинации домашних животных. Коммунальной службе поручено отлавливать бродячих животных на территории Загородского сельского совета.
Это первый случай выявления больного бешенством животного в Пинском районе. В самом же Пинске только за сентябрь были зафиксированы три случая появления дикого животного в черте города. С 18 сентября карантин был введен в северной части города
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Это первый случай выявления больного бешенством животного в Пинском районе.
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