Спрятали в ящик для мусора. Через гомельскую таможню хотели провезти самодельное оружие и патроны

Оружие и патроны таможенники обнаружили во встроенном ящике для мусора нерабочего тамбура в пассажирском поезде Санкт-Петербург — Киев. Найти контрабанду помогла служебная собака, сообщили в пресс-группе Гомельской таможни.





В черном полиэтиленовом пакете было два револьвера кустарного производства, 10 патронов к пистолету типа ПМ, а также 38 мелкокалиберных патронов. При тщательном осмотре под пассажирским местом в свертке нашли еще 32 мелкокалиберных патрона.

Назначена экспертиза, по данному факту проводится проверка.



