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Спрятали в ящик для мусора. Через гомельскую таможню хотели провезти самодельное оружие и патроны

06.10.2017 16:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Оружие и патроны таможенники обнаружили во встроенном ящике для мусора нерабочего тамбура в пассажирском поезде Санкт-Петербург — Киев. Найти контрабанду помогла служебная собака, сообщили в пресс-группе Гомельской таможни.


В черном полиэтиленовом пакете было два револьвера кустарного производства, 10 патронов к пистолету типа ПМ, а также 38 мелкокалиберных патронов. При тщательном осмотре под пассажирским местом в свертке нашли еще 32 мелкокалиберных патрона.

Назначена экспертиза, по данному факту проводится проверка.


 
 
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