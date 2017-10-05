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Спрятали в ящик для мусора. Через гомельскую таможню хотели провезти самодельное оружие и патроны
06.10.2017 16:52 — Новости Общества | Tut.by
Оружие и патроны таможенники обнаружили во встроенном ящике для мусора нерабочего тамбура в пассажирском поезде Санкт-Петербург — Киев. Найти контрабанду помогла служебная собака, сообщили в пресс-группе Гомельской таможни.
В черном полиэтиленовом пакете было два револьвера кустарного производства, 10 патронов к пистолету типа ПМ, а также 38 мелкокалиберных патронов. При тщательном осмотре под пассажирским местом в свертке нашли еще 32 мелкокалиберных патрона.
Назначена экспертиза, по данному факту проводится проверка.
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Назначена экспертиза, по данному факту проводится проверка.
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