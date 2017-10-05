Треть белорусских дорог нуждается в ремонте

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Около трети от общей протяженности трасс местного значения в Беларуси нуждаются в ремонте, а президент республики Александр Лукашенко потребовал поднять их до республиканского уровня.

В пятницу главу государства пригласили на посвященное методикам ремонта и строительства автодорог мероприятие. Вопрос реконструкции дорог поднимал глава государства еще в апреле — тогда специалисты обещали определить наиболее оптимальные методы реконструкции трасс.

Как подчеркнул в пятницу Лукашенко, "уровень местных дорог необходимо поднять до республиканского уровня" — с точки зрения комфорта для автовладельцев.

Всего в Беларуси более 70 тысяч километров местных автодорог, из них более трети нуждаются в реконструкции.

Для таких работ глава государства предложил использовать возможности белорусских производителей: он уверен, что аналоги дорогой заграничной техники могут производить и на "Амкодоре".

Качество дорожной сети в Беларуси контролируется на уровне правительства: на 2017-2020 годы принята соответствующая государственная программа.