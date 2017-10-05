ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Треть белорусских дорог нуждается в ремонте

06.10.2017 17:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Около трети от общей протяженности трасс местного значения в Беларуси нуждаются в ремонте, а президент республики Александр Лукашенко потребовал поднять их до республиканского уровня.

Треть белорусских дорог нуждается в ремонте
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко поручил повысить качество местных дорог

В пятницу главу государства пригласили на посвященное методикам ремонта и строительства автодорог мероприятие. Вопрос реконструкции дорог поднимал глава государства еще в апреле — тогда специалисты обещали определить наиболее оптимальные методы реконструкции трасс.

Как подчеркнул в пятницу Лукашенко, "уровень местных дорог необходимо поднять до республиканского уровня" — с точки зрения комфорта для автовладельцев.

Всего в Беларуси более 70 тысяч километров местных автодорог, из них более трети нуждаются в реконструкции.

Для таких работ глава государства предложил использовать возможности белорусских производителей: он уверен, что аналоги дорогой заграничной техники могут производить и на "Амкодоре".

Качество дорожной сети в Беларуси контролируется на уровне правительства: на 2017-2020 годы принята соответствующая государственная программа.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местную сеть автомобильных дорог Беларуси необходимо поднимать до республиканских по уровню комфорта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Криушенко: наказание болельщику с флагом неадекватное
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика