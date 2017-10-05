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Криушенко: наказание болельщику с флагом неадекватное
06.10.2017 17:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко считает, что наказание болельщику, выбежавшему на поле в матче Лиги Европы БАТЭ — "Арсенал", последовало не совсем адекватное, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Житель Вилейки
"Здесь, наверное, у человека было желание как-то самоутвердиться. Совершить какой-то поступок на глазах у большого количества людей. Он это сделал. Это дело каждого. Единственное, может, не совсем неадекватное наказание последовало. Как к этому относится? Как к части жизни, больше никак", — сказал Криушенко на пресс-конференции в пятницу в Минске.
Ранее стало известно, что УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении БАТЭ, рассмотрение которого назначено на 19 октября.
В пятницу Венгерский написал открытое письмо, в котором он объявил голодовку в знак протеста против приговора.
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Наставник национальной сборной высказал свое отношение к инциденту на "Борисов-Арене" в матче между БАТЭ и "Арсеналом".
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