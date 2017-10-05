Криушенко: наказание болельщику с флагом неадекватное

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко считает, что наказание болельщику, выбежавшему на поле в матче Лиги Европы БАТЭ — "Арсенал", последовало не совсем адекватное, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко УЕФА открыл против БАТЭ дело за болельщика с флагом

Житель Вилейки Александр Венгерский выбежал на поле "Борисов-Арены" 28 сентября в поединке между БАТЭ и "Арсеналом" . Болельщику с бело-красно-белым флагом в руках удалось пробежать почти все поле прежде чем его задержали сотрудники службу безопасности. В отношении Венгерского составили административный протокол, на следующий день суд приговорил его к десяти суткам ареста .

"Здесь, наверное, у человека было желание как-то самоутвердиться. Совершить какой-то поступок на глазах у большого количества людей. Он это сделал. Это дело каждого. Единственное, может, не совсем неадекватное наказание последовало. Как к этому относится? Как к части жизни, больше никак", — сказал Криушенко на пресс-конференции в пятницу в Минске.

Ранее стало известно, что УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении БАТЭ, рассмотрение которого назначено на 19 октября.

В пятницу Венгерский написал открытое письмо, в котором он объявил голодовку в знак протеста против приговора.