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Криушенко: наказание болельщику с флагом неадекватное

06.10.2017 17:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко считает, что наказание болельщику, выбежавшему на поле в матче Лиги Европы БАТЭ — "Арсенал", последовало не совсем адекватное, сообщает Sputnik.

Криушенко: наказание болельщику с флагом неадекватное
© Sputnik / Виктор Толочко
УЕФА открыл против БАТЭ дело за болельщика с флагом

Житель Вилейки Александр Венгерский выбежал на поле "Борисов-Арены" 28 сентября в поединке между БАТЭ и "Арсеналом". Болельщику с бело-красно-белым флагом в руках удалось пробежать почти все поле прежде чем его задержали сотрудники службу безопасности. В отношении Венгерского составили административный протокол, на следующий день суд приговорил его к десяти суткам ареста.

"Здесь, наверное, у человека было желание как-то самоутвердиться. Совершить какой-то поступок на глазах у большого количества людей. Он это сделал. Это дело каждого. Единственное, может, не совсем неадекватное наказание последовало. Как к этому относится? Как к части жизни, больше никак", — сказал Криушенко на пресс-конференции в пятницу в Минске.

Ранее стало известно, что УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении БАТЭ, рассмотрение которого назначено на 19 октября.

В пятницу Венгерский написал открытое письмо, в котором он объявил голодовку в знак протеста против приговора.

 
Теги: Минск
 
 
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Наставник национальной сборной высказал свое отношение к инциденту на "Борисов-Арене" в матче между БАТЭ и "Арсеналом".

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