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Экс-чиновников Минтранса освободили из-под стражи в зале Мингорсуда

06.10.2017 17:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 окт — Sputnik. Трем бывшим чиновникам Минтранса и Белорусской железной дороги Минский городской суд огласил обвинительный приговор, но они были освобождены из-под стражи в зале суда.

Мингорсуд назначил бывшему первому замминистра транспорта и коммуникаций Евгения Рогачева и бывшему первому замначальника БЖД Владимиру Михайлюку по четыре года лишения свободы, бывшему замгендиректору "Белинтертранса" Владиславу Лембиевскому — три года колонии.

Экс-чиновников Минтранса освободили из-под стражи в зале Мингорсуда
© Sputnik / Виктор Толочко
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Судом принято решение применить отсрочку исполнения основного наказания на срок три года. Кроме этого, никому из обвиняемых суд не назначил конфискации имущества. Также им запрещено занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Согласно постановлению суда, все трое признаны виновными в совершении должностным лицом из корыстной и иной личной заинтересованности действий, которые повлекли существенный вред интересам граждан, государственным и общественным интересам.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения обвиняемым изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, говорится в приговоре.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Прокурор просил назначить обвиняемым по 3-4 года лишения свободы. Судебный процесс длился почти семь месяцев.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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С обвиняемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, они могут в десятидневный срок обжаловать приговор.

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