Борисов выбирает свою птицу-символ: объявлены три кандидата

Орнитологи Борисова предложили выбрать птицу, которая станет символом города. Благодаря таким «выборам» люди узнают больше о крылатых, а также появится большое граффити. Подробности сообщает организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».



Фото взято с сайта: ptushki.org

В качестве кандидатов предложены иволга (желтая птица на фото), большой веретенник (с большим клювом) или варакушка. Специалисты говорят, что хотя Борисов крупный промышленный город, но здесь можно наблюдать до 100 видов птиц.

Например, тот же большой веретенник — птица из Международной Красной книги. А местные жители могут видеть ее каждую весну.

«Чтобы выборы птицы района стали именно народными, активисты планируют сделать рекламу на билбордах, стенды в организациях, обещают приезжать с лекциями в разные места и проводить „птичий ликбез“. А после выборов в городе появится большое граффити с птицей Борисовского района», — обещают орнитологи.

Идея уже согласована с исполкомом. Голосовать можно с помощью смс до 9 октября (номера и цены указаны на сайте АПБ).