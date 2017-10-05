Россиянин пытался провезти через белорусскую границу 270 тысяч долларов за подкладкой чемодана

Брестские таможенники изъяли у гражданина России валюты на общую сумму свыше 270 тысяч долларов в эквиваленте. Мужчина вез деньги на поезде в обычном чемодане и не декларировал их. Подробности сообщает Брестская региональная таможня.





«Пресекли незаконное перемещение через границу самой крупной за последние 2 года суммы незадекларированной иностранной валюты», — сообщают на таможне.

Россиянин ехал поездом Варшава — Москва. В ходе опроса пассажир заявил таможенникам об отсутствии у него товаров или денег, которые нужно декларировать.





Однако в его чемодане нашли 100 тысяч долларов и более 140 тысяч евро. А еще 4 тысячи евро — среди личных вещей. Таким образом, мужчина превысил разрешенный без декларации лимит в 25 раз.









В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК (Контрабанда). Санкция статьи — от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без.





Именно по такой статье Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за провоз свыше 30 тысяч долларов через границу без декларации.

Хотя такие большие суммы провозят редко (из 60 пресеченных попыток на Брестской таможне за 2017 год только по 5 возбудили дела). В остальных случаях граждане зачастую привлекаются к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП (Недекларирование наличных денежных средств).