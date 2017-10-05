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В Могилевской области нашли тела двух новорожденных детей. Разбираются следователи

06.10.2017 18:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Следователи выясняют обстоятельства по фактам обнаружения тел двух новорожденных детей в Могилевской области. Одно нашли в Быховском районе, второе на заводе утилизации бытовых отходов. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Могилевской области.

41-летняя жительница Быховского района обратилась в больницу Быхова за помощью. В ходе обследования медики обнаружили у нее следы недавней родовой деятельности.

«Выбывшей на место следственно-оперативной группой проведен осмотр дома роженицы, где под полом без признаков жизни было обнаружено тело новорожденной девочки завернутое в ткань», — рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.


Установлено, что женщина не состояла на учете по беременности и за соответствующей медпомощью не обращалась. Точную причину смерти младенца установят эксперты Госкомитета судэкспертиз.

«По данному факту Быховским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в комитете.

Еще одно тело новорожденной девочки обнаружено на заводе утилизации бытовых ресурсов.


«У следствия имеется предположение, исходя из внешних признаков, что роды проходили вне медицинского учреждения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности роженицы», — сообщила Оксана Соленюк.

Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен после итогов судебно-медицинского исследования тела и установления причины смерти.


Следствие ищет возможных свидетелей происшествия. Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, просят обращаться в управление Следственного комитета по Могилевской области по телефонам: 8 (0222) 298−262 или +375 33 3 994 004 МТС.

 
 
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Одно тело нашли в деревенском доме, второе на заводе переработки бытовых отходов.

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