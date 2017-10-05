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Абитуриенты смогут пройти один из этапов репетиционного тестирования бесплатно

06.10.2017 18:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Будущие абитуриенты получат возможность пройти бесплатно один из этапов репетиционного тестирования в 2018 году. Такое решение принял вице-премьер Беларуси Василий Жарко, сообщает сайт правительства.

Василий Жарко встретился с руководителями рабочих групп по анализу заданий централизованного тестирования на соответствие школьным программам. В состав групп вошли ведущие и наиболее опытные педагоги, сообщает пресс-служба Совмина.

В ходе встречи определены сроки проведения анализа заданий централизованного тестирования, а также механизм внесения изменений в задания централизованного тестирования по результатам анализа рабочих групп.

По итогам встречи вице-премьер принял решение дать возможность будущим абитуриентам пройти бесплатно один из этапов репетиционного тестирования в 2018 году. Сейчас стоимость участия в РТ составляет 7 рублей за один предмет.

 
 
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Будущие абитуриенты получат возможность пройти бесплатно один из этапов репетиционного тестирования в 2018 году. Такое решение принял вице-премьер Беларуси...

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