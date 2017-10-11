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В Беларуси планируется введение отцовского отпуска при рождении ребенка

11.10.2017 11:16 — Новости Общества | БелТА  
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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется введение отцовского отпуска при рождении ребенка - соответствующие изменения планируется внести в Трудовой кодекс. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Считаю, что это будет хорошее подспорье для мамы и облегчение для нее семейной нагрузки после рождения малыша", - сказал замминистра.

Предусматривается также развитие гибких форм занятости, в том числе дистанционной работы, и другие нормы для людей с семейными обязанностями.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется введение отцовского отпуска при рождении ребенка - соответствующие изменения планируется внести в Трудовой...

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