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В Беларуси не будет внедрена система домашних родов
11.10.2017 12:13 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не будет внедрена система домашних родов. Об этом заявила на пресс-конференции начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.
"Чем больше родов на дому, тем больше несчастий, - отметила представитель Минздрава. - Роды должны проходить в медучреждениях, под контролем квалифицированного персонала".
"Давайте поставим точку в обсуждении темы домашних родов", - сказала Елена Богдан, обращаясь к представителям СМИ.
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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не будет внедрена система домашних родов. Об этом заявила на пресс-конференции начальник главного управления организации...
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