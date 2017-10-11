Норма о введении отцовского отпуска при рождении ребенка будет внесена в Трудовой кодекс

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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется введение отцовского отпуска при рождении ребенка - соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Считаю, что это будет хорошее подспорье для мамы и облегчение для нее семейной нагрузки после рождения малыша", - сказал замминистра.

Предусматривается также развитие гибких форм занятости, в том числе дистанционной работы, и другие нормы для людей с семейными обязанностями. "Возможностью дистанционной работы воспользуются многие мамы, воспитывающие малолетних детей", - считает Александр Румак.

"Мы поступательно двигаемся вперед в сфере улучшения условий для жизни семей с детьми. Работа по совершенствованию господдержки семей с детьми - это постоянный процесс. Только в 2017 году был принят ряд значимых документов", - отметил заместитель министра.

Так, с 1 июля вступил в силу закон "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" в новой редакции. Законом усилена социальная защита отдельных категорий: женщин, получающих пособие по беременности и родам в минимальном размере; родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и родителей, имеющих инвалидность. С 1 июля вступили в силу изменения в указ №41 "О государственной адресной социальной помощи", направленные на повышение доступности и уровня соцподдержки населения.-0-