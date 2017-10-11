Кобяков вручил государственные награды представителям различных сфер

11 октября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вручил государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды из рук премьер-министра получили около 130 человек.

"В зале присутствуют врачи, социальные работники, преподаватели, ученые, работники промышленности, строители, сотрудники налоговых органов, прокуратуры, железнодорожники, творческая интеллигенция, государственные служащие. Каждый из вас внес свой вклад в развитие независимой и процветающей Беларуси", - отметил Андрей Кобяков.

Он констатировал, что награждается большая группа железнодорожных рабочих. "Я искренне рад с вами встрече в преддверии дня образования Белорусской железной дороги, которой в декабре исполняется 155 лет. Многие из вас отдали родной магистрали не один десяток лет и не представляют своей жизни без железной дороги. Вы - основа трудового коллектива и пример преданности своему делу. Благодаря вашему труду обеспечивается перевозочный процесс при безусловном обеспечении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сказал премьер-министр.

Высокими наградами отмечен и труд дорожных рабочих, при непосредственном участии которых построена вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг Минска. "Магистраль полностью соответствует европейским стандартам. Построенная дорога является первой после 30-летнего перерыва, на которой устроено бетонное покрытие с использованием цемента отечественного производства. Уверен, что дорожники страны и в дальнейшем с честью будут выполнять поставленные перед ними задачи", - заявил премьер-министр.

По словам Андрея Кобякова, успешно выполняет поставленные задачи и флагман отечественного автомобилестроения - Белорусский автомобильный завод, представители которого также в числе награжденных. "Предприятие уверенно справилось с периодом спада спроса на продукцию, провело серьезную модернизацию технологических процессов, расширило линейку выпускаемой техники. И как результат - растет производство как в денежном, так и в количественном выражении. БелАЗ отвоевал треть мирового рынка, занимает второе место в мире, и есть все предпосылки к тому, что эти темпы будут сохранены", - подчеркнул руководитель правительства.

Высокими наградами отмечен значительный личный вклад в развитие оптического приборостроения работников холдинга "БелОМО". "Тут разрабатываются и выпускаются высококачественные оптико-электронные, лазерные и оптико-механические изделия, отвечающие мировым стандартам и требованиям. Уверен, что и в дальнейшем холдинг сможет работать, расширяя ассортимент выпускаемой продукции и активно продвигая его на мировой рынок", - заявил премьер-министр.

Благодарности Президента вручены и работникам лесной отрасли, многие из которых приняли активное участие в ликвидации последствий урагана в Минской области, когда из-за разгула стихии погибло порядка 3,5 млн куб.м леса. "Были брошены все силы, чтобы как можно быстрее убрать бурелом, переработать древесину, часть ее была продана на экспорт. Проделана большая работа", - сказал Андрей Кобяков.

Среди награжденных - представители строительной отрасли. "Для сохранения темпов жилищного строительства, в том числе и с господдержкой, правительство продолжает работу над решением ряда вопросов. Среди них - вовлечение в жилищное строительство кредитных ресурсов всех коммерческих банков, а также постепенное снижение уровня процентных ставок по банковским кредитам, предоставляемым на общих условиях. Недавно принято постановление правительства, предусматривающее направление на кредитование жилья по программе адресного субсидирования более Br425 млн", - отметил Андрей Кобяков.

Премьер-министр также вручил награды педагогам и руководителям учреждений образования различных уровней. "Они внесли значительный вклад в развитие национальной системы образования, подготовку высококвалифицированных кадров и воспитание молодежи, повышение качества процесса обучения за счет внедрения в практику современного методического обеспечения и использования новых образовательных технологий. Доступное и качественное образование - это инвестиции в будущее страны, ключевой механизм обеспечения устойчивого развития", - подчеркнул он.

В зале присутствовали прокурорские работники, а также сотрудники налоговой службы. Андрей Кобяков заявил: "Это люди, ежедневно находящиеся на страже экономической безопасности страны. Высоко отмечены их значительные достижения в профессиональной деятельности".

Также среди награжденных - государственные служащие. Отмечен их значительный личный вклад в строительство инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройство городского поселка Копысь Оршанского района.

Заслуженные награды Андрей Кобяков вручил представителям творческой интеллигенции. "Государство и впредь будет поддерживать талантливых и одаренных творческих личностей", - заверил премьер-министр.

"В Год науки, коим провозглашен 2017-й, особенно приятно вручить заслуженные награды нашим ученым. Ваши достижения востребованы не только в Беларуси, но и за рубежом. Сейчас разрабатывается стратегия развития науки и техники на 2030-2040 годы. Это важнейший документ, который определит перспективы развития науки и экономики страны на десятилетия. Данную стратегию детально рассмотрят делегаты II Съезда ученых, который пройдет в скором времени. Уверен, принятые на съезде решения позволят придать динамизм развитию науки", - отметил Андрей Кобяков.

Премьер-министр завершил выступление словами Уинстона Черчилля: "Пессимист видит трудность в каждой возможности, оптимист видит возможность в каждой трудности". Он пожелал присутствующим оптимизма, веры в лучшее, новых свершений и открытий, развития и успехов во всех начинаниях.-0-