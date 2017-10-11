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Белорусский опыт оказания медпомощи матерям и детям включен в раздел рекомендаций ВОЗ

11.10.2017 13:26 — Новости Общества | БелТА  
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Белорусский опыт оказания медпомощи матерям и детям включен в раздел рекомендаций ВОЗ

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт оказания медицинской помощи матерям и детям включен в раздел рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила на пресс-конференции начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более 10 лет назад в Беларуси была создана разноуровневая система оказания медицинской помощи. Этот опыт работы востребован во всех странах мира, - сказала Елена Богдан. - Когда Всемирная организация здравоохранения проводила исследование "Предоставление комплексного оказания медицинской помощи", то были приглашены именно представители Беларуси для написания раздела по организации оказания медицинской помощи матерям и детям. В 2016 и 2017 годах шла работа над данным разделом. Ожидаем публикацию этих рекомендаций ВОЗ".

Представитель Минздрава подчеркнула, что задача созданной в стране разноуровневой системы оказания медицинской помощи матерям и детям - сохранение жизни и здоровья женщины и новорожденного.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт оказания медицинской помощи матерям и детям включен в раздел рекомендаций Всемирной организации здравоохранения...

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