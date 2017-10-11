Туристам на заметку: белорусские агроусадьбы смогут предоставлять больше услуг

На днях в Беларуси подписан указ №365 , который создает дополнительные условия для развития агроэкотуризма. По сути, это большой шаг навстречу малому бизнесу. Теперь белорусские агроусадьбы смогут предложить своим гостям более разнообразный перечень услуг, включая проведение банкетов, юбилеев, презентаций. Стоит ли ожидать притока туристов в белорусские агроусадьбы? Изменится ли формат их работы? Вырастет ли число агроусадеб в Беларуси? Об этом мы спросили у представителей этой сферы предпринимательства.

Людмила Мыстовкая, владелица агроусадьбы "На Мира 34" (Речицкий район):

- Указ, безусловно, станет серьезным стимулом для развития агроэкотуризма в нашей стране. Агроусадьбы в Речицком районе в большинстве своем расположены в живописных местах, недалеко от рек и водоемов, лесных массивов. Приезжающих к нам туристов в первую очередь привлекает природа, рыбалка, грибы, экскурсии и т.д. Но, как правило, их интересует теплое время года. Поэтому зимой наполняемость агроусадеб и доходы заметно ниже. Расширение перечня видов услуг, которые устанавливает указ, позволит эту проблему решить и привлечь больше туристов именно в период межсезонья. Важными являются и такие новшества, как возможность строительства гостевых домиков, которые не включаются в жилфонд, включение в агроусадьбу жилых домов на других участках, расположенных в одном населенном пункте либо примыкающих территориально. Во-первых, это должно дать толчок к вовлечению в этот процесс большего количества местных жителей, во-вторых, повысит качество сервиса.

Наша агроусадьба старается сделать отдых гостей максимально приятным и запоминающимся, чтобы у них появилось желание вернуться сюда снова. К тому же держать марку приходится и из-за конкуренции, ведь с каждым годом агроусадеб в нашем районе становится все больше.

Иван Балабкин, владелец агроэкоусадьбы "Яким+Маня" в Полоцком районе:

- Мы очень ждали указа. Знали, что он готовится, читали и слушали в СМИ все, что касалось данной темы. Рад, что документ появился. Без сомнения, тем, кто серьезно занимается агроэкотуризмом, живет этим делом, указ откроет новые возможности. Во-первых, он позволяет оказывать широкий спектр дополнительных услуг. Это очень важно, ведь в любой стране понятие отдыха всегда подразумевает целый комплекс мероприятий и услуг. И чем он шире, тем лучше для всех. Затруднения, с которыми ранее сталкивались хозяева агроэкоусадеб, теперь сняты. Второй значительный положительный момент связан с размещением гостей. В сезон или при наплыве гостей каждое место на счету. Согласно документу, для решения вопроса теперь можно использовать жилые дома членов семьи.

Соответственно, они активнее будут вовлекаться в дело. Еще один плюс для тех, кто задумал расширять бизнес, - возможность возведения гостевых домиков, не подлежащих включению в жилищный фонд. Указом решены и другие важные вопросы. Думаю, в этой сфере появится немало новичков, которые хотят начать свое дело. У владельцев агроусадеб будет заинтересованность в более активном привлечении иностранных туристов, повышении уровня сервиса и расширении комплекса оказываемых услуг. Все это в итоге будет способствовать укреплению туристического имиджа Беларуси, привлечению инвестиций в страну.

Светлана Маханькова, хозяйка агроусадьбы "Серая шейка" Могилевского района:

- Расширение услуг в агроэкотуризме будет содействовать более активному его развитию. Указ снимает ряд административных барьеров и позволяет оказывать агроусадьбам широкий спектр услуг. Они четко прописаны, и теперь ни у местных органов власти, ни у контролирующих органов не будет возникать вопросов, насколько оправданно и законно проведение в агроусадьбе, к примеру, свадьбы. Для нас это дополнительный заработок и возможность инвестировать средства в собственное развитие. Например, сейчас мы прорабатываем идею проведения ежемесячного событийного мероприятия "Полыковичские пятницы", работаем над созданием экомаршрута с посещением местных родников и памятника природы республиканского значения "Полыковичская криница", организацией ряда мастер-классов для туристов.

Важно и то, что теперь разрешается на территории, отведенной под строительство одноквартирного жилого дома, возведение гостевых домиков. Мы принимаем гостей в доме, где и сами проживаем, у нас достаточно стесненные условия, а теперь, с выходом указа, у нас появилась перспектива для развития в виде строительства гостевого дома. Это позволит размещать большее количество туристов, создать для их пребывания более комфортные условия.

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения "Отдых в деревне":

- Агроэкотуризм в Беларуси с выходом указа получил новый импульс для развития. Я считаю, что это очень мудрый и взвешенный документ, который пояснил многие спорные моменты в этой сфере. Люди, которые в ней задействованы, будут продолжать работу на новом уровне. Как ожидается, многие заинтересуются возможностью создания собственного бизнеса в агроэкотуризме. Такая деятельность в том числе способствует возрождению национальных традиций и деревни в целом. Как результат - в наши деревни можно будет привлечь дополнительные инвестиции.