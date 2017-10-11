|
Туристам на заметку: белорусские агроусадьбы смогут предоставлять больше услуг
11.10.2017 18:41 — Новости Общества | БелТА
На днях в Беларуси подписан
Людмила Мыстовкая, владелица агроусадьбы "На Мира 34" (Речицкий район):
- Указ, безусловно, станет серьезным стимулом для развития агроэкотуризма в нашей стране. Агроусадьбы в Речицком районе в большинстве своем расположены в живописных местах, недалеко от рек и водоемов, лесных массивов. Приезжающих к нам туристов в первую очередь привлекает природа, рыбалка, грибы, экскурсии и т.д. Но, как правило, их интересует теплое время года. Поэтому зимой наполняемость агроусадеб и доходы заметно ниже. Расширение перечня видов услуг, которые устанавливает указ, позволит эту проблему решить и привлечь больше туристов именно в период межсезонья. Важными являются и такие новшества, как возможность строительства гостевых домиков, которые не включаются в жилфонд, включение в агроусадьбу жилых домов на других участках, расположенных в одном населенном пункте либо примыкающих территориально. Во-первых, это должно дать толчок к вовлечению в этот процесс большего количества местных жителей, во-вторых, повысит качество сервиса.
Наша агроусадьба старается сделать отдых гостей максимально приятным и запоминающимся, чтобы у них появилось желание вернуться сюда снова. К тому же держать марку приходится и из-за конкуренции, ведь с каждым годом агроусадеб в нашем районе становится все больше.
Иван Балабкин, владелец агроэкоусадьбы "Яким+Маня" в Полоцком районе:
- Мы очень ждали указа. Знали, что он готовится, читали и слушали в СМИ все, что касалось данной темы. Рад, что документ появился. Без сомнения, тем, кто серьезно занимается агроэкотуризмом, живет этим делом, указ откроет новые возможности. Во-первых, он позволяет оказывать широкий спектр дополнительных услуг. Это очень важно, ведь в любой стране понятие отдыха всегда подразумевает целый комплекс мероприятий и услуг. И чем он шире, тем лучше для всех. Затруднения, с которыми ранее сталкивались хозяева агроэкоусадеб, теперь сняты. Второй значительный положительный момент связан с размещением гостей. В сезон или при наплыве гостей каждое место на счету. Согласно документу, для решения вопроса теперь можно использовать жилые дома членов семьи.
Соответственно, они активнее будут вовлекаться в дело. Еще один плюс для тех, кто задумал расширять бизнес, - возможность возведения гостевых домиков, не подлежащих включению в жилищный фонд. Указом решены и другие важные вопросы. Думаю, в этой сфере появится немало новичков, которые хотят начать свое дело. У владельцев агроусадеб будет заинтересованность в более активном привлечении иностранных туристов, повышении уровня сервиса и расширении комплекса оказываемых услуг. Все это в итоге будет способствовать укреплению туристического имиджа Беларуси, привлечению инвестиций в страну.
Светлана Маханькова, хозяйка агроусадьбы "Серая шейка" Могилевского района:
- Расширение услуг в агроэкотуризме будет содействовать более активному его развитию. Указ снимает ряд административных барьеров и позволяет оказывать агроусадьбам широкий спектр услуг. Они четко прописаны, и теперь ни у местных органов власти, ни у контролирующих органов не будет возникать вопросов, насколько оправданно и законно проведение в агроусадьбе, к примеру, свадьбы. Для нас это дополнительный заработок и возможность инвестировать средства в собственное развитие. Например, сейчас мы прорабатываем идею проведения ежемесячного событийного мероприятия "Полыковичские пятницы", работаем над созданием экомаршрута с посещением местных родников и памятника природы республиканского значения "Полыковичская криница", организацией ряда мастер-классов для туристов.
Важно и то, что теперь разрешается на территории, отведенной под строительство одноквартирного жилого дома, возведение гостевых домиков. Мы принимаем гостей в доме, где и сами проживаем, у нас достаточно стесненные условия, а теперь, с выходом указа, у нас появилась перспектива для развития в виде строительства гостевого дома. Это позволит размещать большее количество туристов, создать для их пребывания более комфортные условия.
Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения "Отдых в деревне":
- Агроэкотуризм в Беларуси с выходом указа получил новый импульс для развития. Я считаю, что это очень мудрый и взвешенный документ, который пояснил многие спорные моменты в этой сфере. Люди, которые в ней задействованы, будут продолжать работу на новом уровне. Как ожидается, многие заинтересуются возможностью создания собственного бизнеса в агроэкотуризме. Такая деятельность в том числе способствует возрождению национальных традиций и деревни в целом. Как результат - в наши деревни можно будет привлечь дополнительные инвестиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях в Беларуси подписан указ №365 , который создает дополнительные условия для развития агроэкотуризма. По сути, это большой шаг навстречу малому бизнесу....
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии