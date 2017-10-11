Белорусский астроном о приближающемся к Земле метеорите: столкновения не произойдет

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астероид вдвое крупнее Челябинского метеорита приблизится к Земле 12 октября на расстояние 40 тыс. км, но столкновения не произойдет, сообщил корреспонденту БЕЛТА астроном Виктор Малыщиц.

"С того момента, когда этот астероид был открыт, он считался небезопасным. Но наблюдение за ним позволило точнее установить его орбиту, и чем он ближе, тем точнее можно предсказать, где он пройдет. Он пролетит приблизительно за 40 тыс. км от Земли. Это, конечно, довольно близко, в 9 раз ближе к Земле, чем Луна, но главное, что астероид пролетит мимо", - сказал Виктор Малыщиц.

По его мнению, жителям Земли вряд ли удастся понаблюдать за пролетающим астероидом. "Найти его на небе даже с помощью телескопа - непростая задача для непрофессионала. Поэтому вполне возможно, что никто и не заметит, как он пролетит мимо", - добавил астроном.

Как сообщалось, астероид 2012 TC4 пролетит мимо Земли 12 октября. Его обнаружили еще в 2012 году. Ученые выяснили, что размеры и масса этого небесного тела вдвое превосходят Челябинский метеорит.

Между тем 2 октября близ Земли пролетел астероид размером с автобус. Он приблизился к планете на расстояние в 87 тыс. км и пролетел между Землей и Луной. Несмотря на сравнительно близкое расстояние, угрозы столкновения не было. За его полетом наблюдали в Лаборатории реактивного движения, расположенной в калифорнийском Пасадине. Астероид назван 2017 SX17, в поперечнике он имеет от 6,3 м до 14 м.-0-