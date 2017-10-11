12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 13 октября из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут дожди, днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 6-11 м/с, во многих районах с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем - 7-12 градусов тепла.-0-

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