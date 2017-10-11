В Беларуси скорректирован порядок ведения трудовых книжек

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения и дополнения в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек. Соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты от 7 августа 2017 года №41 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в главном юридическом управлении Минтруда и соцзащиты, постановлением Совета Министров от 13 июня 2017 года №446 "О некоторых вопросах приостановления деятельности индивидуального предпринимателя" предусмотрено, что при прекращении трудового договора с работником индивидуального предпринимателя, деятельность которого приостановлена или прекращена в связи с его нахождением в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах органов госбезопасности, а также в случае вынесения ему приговора, связанного с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, запись об увольнении работника вносится в трудовую книжку регистрирующим органом по месту государственной регистрации ИП и скрепляется печатью этого регистрирующего органа. Соответствующее дополнение внесено в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек.

Внесены также изменения и дополнения, обусловленные практикой применения инструкции. В частности, перечень сведений, которые не вносятся в трудовую книжку, дополнен сведениями о режиме гибкого рабочего времени и о неполном рабочем времени.

Инструкция дополнена нормами, предусматривающими порядок внесения в трудовую книжку некоторых записей. Речь идет о присвоенном разряде по профессии рабочего на основании свидетельства о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) учреждением образования лицам, имеющим трудовые книжки и не состоящим в трудовых отношениях с нанимателем на момент зачисления в учреждение образования. В трудовую книжку будут вносить записи спортсменам, тренерам при временном переводе к другому нанимателю для продолжения занятия профессиональным спортом. Регламентирован порядок внесения в трудовую книжку записи о прекращении трудового договора (контракта) с работником в случае смерти нанимателя - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя.

Кроме того, установлен особый порядок выдачи работнику дубликата трудовой книжки (вкладыша к ней), если наниматель по последнему месту работы ликвидирован, прекращена деятельность индивидуального предпринимателя или наниматель умер. В этом случае дубликат трудовой книжки выдается нанимателем по новому месту работы независимо от срока, прошедшего с даты увольнения работника. "По общему правилу в случае утраты трудовой книжки (вкладыша к ней) уволенный работник обращался за дубликатом трудовой книжки к нанимателю по последнему месту работы в течение шести месяцев после его увольнения", - пояснили в министерстве. Основанием для выдачи дубликата трудовой книжки (вкладыша к ней) являются сведения, подтверждающие ликвидацию организации, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, смерть нанимателя-физического лица и справки о периоде работы, службы.

Постановление вступает в силу 13 октября 2017 года.-0-