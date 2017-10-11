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В Беларуси планируется создать контрольный орган для защиты персональных данных

12.10.2017 15:22 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси планируется создать контрольный орган для защиты персональных данных
Александр Сушко. Фото из архива

12 октября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать контрольный орган для защиты персональных данных. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил эксперт в области информационной безопасности Александр Сушко.

В Беларуси разрабатывается проект закона "О персональных данных". "В рамках этого законодательства предусматривается создание контрольно-надзирающего органа, который может быть независимым ни от правоохранителей, ни от государства. Этот орган будет уполномочен на проверку способов хранения данных, в конечном итоге он будет определять и меры наказания в случае утечки информации", - отметил Александр Сушко.

Эксперт отмечает актуальность принятия данного закона, в Беларуси широкий круг субъектов собирают и обрабатывают информацию. "Он упорядочит подходы к работе госорганов и организаций с персональными данными. Любая система хороша, когда она безопасна. Важно четко определиться с понятием "персональные данные", что именно к ним относится, например, паспортные данные, семейный статус, госномер авто. В законе можно будет прописать дополнительное усиление ответственности, и потом на основании этого закона будут вноситься изменения в другие акты", - пояснил он.

Александр Сушко выступил сегодня с докладом на Восточноевропейском DNS-форуме, который проходит 12-13 октября в ходе Недели интернета в Минске. Международное мероприятие, посвященное обсуждению вопросов доменной индустрии, собрало более 150 специалистов из разных стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 октября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать контрольный орган для защиты персональных данных. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил...

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