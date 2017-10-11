ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Газета "7 дней" и агентство БЕЛТА стали победителями конкурса "Крепка семья - крепка держава"

12.10.2017 17:27 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Газета "7 дней" и агентство БЕЛТА стали победителями конкурса "Крепка семья - крепка держава"
Наталья Филипповская и Владимир Иваницкий

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газета "7 дней" и агентство БЕЛТА стали победителями республиканского конкурса "Крепка семья - крепка держава", передает корреспондент БЕЛТА.

Газета "7 дней" получила диплом в номинации "Лучшие материалы в печатных республиканских СМИ", работы фотожурналистов Белорусского телеграфного агентства названы лучшими фотоматериалами в печатных республиканских СМИ.

Республиканский конкурс проводится Белорусским союзом женщин и Министерством информации. В этом году на конкурс "Крепка семья - крепка держава" поступили заявки более чем от 70 изданий, телепрограмм.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 101
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газета "7 дней" и агентство БЕЛТА стали победителями республиканского конкурса "Крепка семья - крепка держава", передает корреспондент...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"За дедовщину и убийство сына осудили 10 солдат. Из руководства - никого". Трагические гибели в армии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика