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Газета "7 дней" и агентство БЕЛТА стали победителями конкурса "Крепка семья - крепка держава"
12.10.2017 17:27 — Новости Общества | БелТА
Наталья Филипповская и Владимир Иваницкий
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газета "7 дней" и агентство БЕЛТА стали победителями республиканского конкурса "Крепка семья - крепка держава", передает корреспондент БЕЛТА.
Газета "7 дней" получила диплом в номинации "Лучшие материалы в печатных республиканских СМИ", работы фотожурналистов Белорусского телеграфного агентства названы лучшими фотоматериалами в печатных республиканских СМИ.
Республиканский конкурс проводится Белорусским союзом женщин и Министерством информации. В этом году на
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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газета "7 дней" и агентство БЕЛТА стали победителями республиканского конкурса "Крепка семья - крепка держава", передает корреспондент...
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