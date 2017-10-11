Наталья Филипповская и Владимир Иваницкий

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газета "7 дней" и агентство БЕЛТА стали победителями республиканского конкурса "Крепка семья - крепка держава", передает корреспондент БЕЛТА.

Газета "7 дней" получила диплом в номинации "Лучшие материалы в печатных республиканских СМИ", работы фотожурналистов Белорусского телеграфного агентства названы лучшими фотоматериалами в печатных республиканских СМИ.

Республиканский конкурс проводится Белорусским союзом женщин и Министерством информации. В этом году на конкурс "Крепка семья - крепка держава" поступили заявки более чем от 70 изданий, телепрограмм.-0-