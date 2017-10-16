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В Беларуси разрабатывается программа мер по повышению качества работы Гидромета

16.10.2017 09:21 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси разрабатывается программа мер по повышению качества работы Гидромета
Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается программа мер по повышению качества работы Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

"Главой государства поставлена задача повысить процент оправдываемости прогнозов погоды. Что касается таких параметров, как температура, ветер, - здесь высокая оправдываемость прогноза, а грозовые, дождевые погодные явления пока не удается прогнозировать с высокой точностью. По поручению Президента мы разрабатываем программу мер, которая включает в себя инвентаризацию материально-технической базы, кадрового потенциала, разработку мероприятий по обучению кадров, планирование работ, которые позволят выйти на уровень оправдываемости прогнозов не менее 97-98%. Думаю, что коллектив Гидромета с этой задачей справится", - сказал Андрей Худык.

На реализацию программы потребуется два-три года, так как необходимо выполнение большого объема работ. "А в ближайшие месяцы будут приняты меры по совершенствованию структуры организации, повышению уровня дисциплины и ответственности сотрудников, что тоже позволит повысить точность прогнозов", - отметил министр.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается программа мер по повышению качества работы Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю...

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