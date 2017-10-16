Заявки на конкурс песни церемоний открытия и закрытия Евроигр-2019 принимаются по 1 ноября

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на конкурс песни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года в Беларуси принимаются по 1 ноября нынешнего года, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Песни должны раскрывать темы единения народов, мирного спортивного соревнования, гостеприимства Беларуси, отражать искренность и теплоту страны, которая принимает ІІ Европейские игры. Цель конкурса - выявление и поддержка талантливой молодежи, привлечение широкого круга авторов к участию в создании творческого контента Евроигр, создание новых музыкальных произведений на национальных мотивах, которые могли бы быть исполнены на церемониях открытия и закрытия игр.

Авторами музыки и (или) слов песен могут выступить граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Беларуси.

Участникам конкурса необходимо подать заявку и материалы (аудиозапись песни, нотная запись песни, текст песни на русском, белорусском и английском языках) по 1 ноября на почтовый или электронный адрес Молодежного театра эстрады (220007, г. Минск, ул. Московская, 18 а, тел.(017) 213 19 49; 213 15 66; e-mail: teatrestrady@mail.ru).

Один конкурсант может представить не более двух песен, каждая продолжительностью от 2,5 до 4 мин., предназначенные для сольного или коллективного исполнения.

Первоначально пройдет отборочный тур, по результатам рассмотрения заявок будут выбраны песни для участия во втором этапе конкурса. Песни-победители выберет жюри по итогам второго этапа конкурса. В состав жюри войдут композиторы, поэты, искусствоведы и других творческие работники.

Победителям будут вручены специальные дипломы и денежные премии в размере 100, 70 и 50 базовых величин.

Конкурс на создание глубоких по содержанию и современных по средствам выразительности песен для церемоний открытия и закрытия Евроигр-2019 проходит с 1 августа по 1 декабря 2017 года. Организаторами выступают Министерство культуры, Национальный олимпийский комитет Беларуси, дирекция по проведению II Европейских игр 2019 года, Молодежный театр эстрады, Белорусский союз композиторов, Союз писателей Беларуси.

С подробностями участия в конкурсе на создание песен для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр в Беларуси в 2019 году можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры.-0-