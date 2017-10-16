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До 19 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 17 октября

16.10.2017 11:27 — Новости Общества | БелТА  
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До 19 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 17 октября
Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 17 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по северу страны местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля. Днем - 12-17 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 19.-0-

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Теги: Минск
 
 
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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 17 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...

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