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Глава Белстата рассказала о курьезных моментах пробной переписи

16.10.2017 12:31 — Новости Общества | БелТА  
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Глава Белстата рассказала о курьезных моментах пробной переписи
Инна Медведева. Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева рассказала на пресс-конференции о курьезных моментах при ответах участников пробной переписи в Молодечненском районе на вопросы переписных листов, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель Белстата отметила, что в основном вопросы в переписных листах были понятны населению. Вместе с тем затруднения возникали при ответах на вопросы о занятости и сельхоздеятельности. "В частности, отвечая на вопросы по сельскохозяйственной деятельности, участники пробной переписи говорили о наличии у них в хозяйстве собачек и котиков - мол, почему их не переписали, - сказал Инна Медведева. - Такие ответы, конечно, не заносились в опросник".

Вопросы, с ответами на которые у людей возникали трудности для восприятия, будут пересмотрены и сформулированы более доступно.

"Использование планшетов приводит к тому, что ответы типа "национальность - эльф" (как это случалось при проведении переписи населения в России в ходе заполнения переписных листов на бумажных носителях - Прим. БЕЛТА) не принимаются из-за электронного формата обработки данных", - пояснила председатель Национального статистического комитета.

Пробная перепись населения прошла в Молодечненском районе Минской области с 2 по 13 октября. Это важный подготовительный этап переписи населения Беларуси 2019 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева рассказала на пресс-конференции о курьезных моментах при...

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