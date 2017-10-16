ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники пробной переписи высказывались за использование интернета в таких кампаниях - Медведева

16.10.2017 12:10 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Участники пробной переписи высказывались за использование интернета в таких кампаниях - Медведева
Инна Медведева. Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники пробной переписи в Молодечненском районе, в том числе жители сельской местности, высказывались за использование интернета при проведении грядущей переписи населения Беларуси. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель Белстата отметила, что использование планшетов оправдало себя в полной мере: заполнение переписных листов в электронном формате на одного переписываемого составило в среднем пять минут - это в три раза быстрее, чем при заполнении переписных листов на бумажных носителях.

Пробная перепись населения прошла в Молодечненском районе Минской области с 2 по 13 октября. Это важный подготовительный этап переписи населения Беларуси 2019 года.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 160
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники пробной переписи в Молодечненском районе, в том числе жители сельской местности, высказывались за использование интернета...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусский стенд на ВФМС: зубры и чаи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика