Участники пробной переписи высказывались за использование интернета в таких кампаниях - Медведева

Инна Медведева. Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники пробной переписи в Молодечненском районе, в том числе жители сельской местности, высказывались за использование интернета при проведении грядущей переписи населения Беларуси. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель Белстата отметила, что использование планшетов оправдало себя в полной мере: заполнение переписных листов в электронном формате на одного переписываемого составило в среднем пять минут - это в три раза быстрее, чем при заполнении переписных листов на бумажных носителях.

Пробная перепись населения прошла в Молодечненском районе Минской области с 2 по 13 октября. Это важный подготовительный этап переписи населения Беларуси 2019 года.

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