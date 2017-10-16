|
Участники пробной переписи высказывались за использование интернета в таких кампаниях - Медведева
16.10.2017 12:10 — Новости Общества | БелТА
Инна Медведева. Фото из архива
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники пробной переписи в Молодечненском районе, в том числе жители сельской местности, высказывались за использование интернета при проведении грядущей переписи населения Беларуси. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.
Руководитель Белстата отметила, что использование планшетов оправдало себя в полной мере: заполнение переписных листов в электронном формате на одного переписываемого составило в среднем пять минут - это в три раза быстрее, чем при заполнении переписных листов на бумажных носителях.
Пробная перепись населения прошла в Молодечненском районе Минской области с 2 по 13 октября. Это важный подготовительный этап переписи населения Беларуси 2019 года.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники пробной переписи в Молодечненском районе, в том числе жители сельской местности, высказывались за использование интернета...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии