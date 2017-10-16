Участники пробной переписи высказывались за использование интернета в таких кампаниях - Медведева

Инна Медведева. Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники пробной переписи в Молодечненском районе, в том числе жители сельской местности, высказывались за использование интернета при проведении грядущей переписи населения Беларуси. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

"На вопрос о таком способе проведения переписи населения Беларуси в 2019 году, как использование интернета, участники пробной переписи высказались "за". Реально запрос населения, в том числе сельского, на использование интернета огромен", - сказала Инна Медведева.

"В ходе проведения пробной переписи отработано два способа работы с населением: использование планшетных компьютеров при посещении на дому и функционирование стационарных участков. Оба этих способа будут использоваться при проведении переписи населения Беларуси в 2019 году, - подчеркнула глава Белстата. - На стационарные участки пришло около 6% жителей территорий, где проводилась перепись, в основном сельчане".

Руководитель Белстата отметила, что использование планшетов оправдало себя в полной мере: заполнение переписных листов в электронном формате на одного переписываемого гражданина составило в среднем пять минут - это в три раза быстрее, чем при заполнении переписных листов на бумажных носителях.

Пробная перепись населения состоялась в Молодечненском районе Минской области с 2 по 13 октября. Это важный подготовительный этап переписи населения Беларуси 2019 года. Ее основные задачи - апробирование организационных мероприятий, оценка нагрузки на переписчика и заведующего переписным участком, отработка проекта программы переписи, в том числе вопросов, которые будут задавать населению в ходе основной переписи населения в 2019 году, анализ работы планшетных компьютеров и программного обеспечения для сбора и передачи данных. Все поставленные задачи в ходе пробной переписи были выполнены, подчеркнула руководитель Белстата.

В ходе пробной переписи населения опрошено 14 683 человека. От участия в переписи отказались 248 человек - 1,7% от опрошенных. "Это практически идеальный результат, - констатировала Инна Медведева. - В международной практике соответствующий показатель считается хорошим до 10%".

Глава Белстата назвала проблемы и трудности при проведении пробной переписи населения. Это доступ в жилые помещения (отсутствие дверных звонков, кодовые замки в подъездах и неисправные домофоны); пустующие жилые помещения (ремонт, выставлены на продажу); жилые помещения, для посещения которых привлекались сотрудники органов внутренних дел; отсутствие населения в жилых помещениях по объективным причинам (люди находились на дачах, поменяли место жительство, умерли и т.д.). Для проверки данных о пустующих помещениях использовались административные источники, что позволило уточнить сведения о 51 человеке.-0-