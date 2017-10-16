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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларуси ожидается теплая погода с температурным фоном, который более характерен для второй половины сентября. Благодаря антициклону с юго-запада Европы, который распространил свое влияние и на погоду в нашей стране, будет в основном без осадков. Лишь в северных районах возможны небольшие дожди, там будет облачность и более низкий температурный фон", - сказали в Гидромете.

Во вторник, 17 октября, будет преимущественно без осадков, лишь по северу страны местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах 5-11 градусов выше нуля. Во второй половине дня будет 12-17 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 19.

В среду, 18 октября, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах Витебской и Могилевской областей возможны небольшие кратковременные дожди с порывистым ветром. Ночью и утром по югу страны ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Во второй половине дня температура повысится до 12-18 градусов тепла, по югу страны воздух прогреется до плюс 20.

В четверг, 19 октября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 3 по северу до плюс 11 по югу страны. Днем будет 10-16 градусов тепла, по югу - плюс 17-19.

В пятницу, 20 октября, под влиянием малоактивного фронтального раздела, за которым начнет поступать более прохладный воздух с Балтийского моря, в отдельных районах нашей страны пройдут небольшие дожди и станет прохладнее. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем - 8-14 градусов тепла, лишь по югу - до плюс 17.-0-

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