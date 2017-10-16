16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Въезд в Польшу через пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны пункт пропуска "Берестовица") днем 17 октября будет приостановлен, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Во вторник, 17 октября, с 10.00 до 15.00 в пункте пропуска "Бобровники" таможенной службой Польши будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия полос движения. В связи с этим движение автотранспорта на въезд в Польшу будет временно приостановлено. Перемещение легковых автомобилей будет затруднено ориентировочно на два часа, грузовых - на четыре", - отметили в ведомстве.

В ГТК попросили учитывать данную информацию при выборе маршрута следования через белорусско-польскую границу.-0-