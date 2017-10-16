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Победительница конкурса "Мисс мира на коляске-2017" разместила в Facebook фотографию букета от Лукашенко

16.10.2017 16:30 — Новости Общества | БелТА  
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Победительница конкурса "Мисс мира на коляске-2017" разместила в Facebook фотографию букета от Лукашенко
Фото из социальных сетей

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Александру Чичикову с победой в конкурсе "Мисс мира на коляске-2017". Об этом девушка написала в своем аккаунте в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"Понедельник. Первый рабочий день после приезда из Варшавы, после гала-финала Miss Wheelchair World 2017 и награждения званием First Miss Wheelchair World 2017. Этот день у меня наполнен радостными моментами! Сегодня самое неожиданное и важное поздравление я получила от нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко! Александр Григорьевич выразил слова благодарности и восхищения тому, что в нашей стране есть люди сильные духом! Такое вдохновение, надежда и радость после поздравления, нет слов! Я благодарю Вас, Александр Григорьевич!" - написала Александра Чичикова.

Как сообщалось, 23-летняя Александра Чичикова стала победительницей конкурса "Мисс мира на коляске-2017", финал которого прошел 7 октября в Варшаве. Девушка боролась за корону еще с 23 конкурсантками. Прежде Александра не участвовала в конкурсах красоты. До несчастного случая, произошедшего с ней на первом курсе учебы в институте, занималась бальными танцами.

В настоящее время девушка работает в колл-центре и получает образование психолога. Она ведет активную общественную жизнь и играет в театре.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Александру Чичикову с победой в конкурсе "Мисс мира на коляске-2017". Об этом девушка...

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