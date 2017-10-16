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Беларусь дебютирует на конкурсе "Мисс Земля", страну представит Полли Каннабис

16.10.2017 16:49 — Новости Общества | БелТА  
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Беларусь дебютирует на конкурсе "Мисс Земля", страну представит Полли Каннабис
Полли Каннабис. Фото из социальных сетей

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь дебютирует на конкурсе "Мисс Земля", страну представит Полли Каннабис, сообщает БЕЛТА.

Конкурс пройдет 4 ноября на Филиппинах, инициаторами его являются международные экологические организации. В своей видеовизитке Полли, как и все участницы конкурса, рассказывают о тех проблемных вопросах и путях их решения в сфере экологии, которые есть в их странах. Видеоролик размещен на страничках белоруски в социальных сетях.

Полли - профессиональная модель и не новичок в мире конкурсов красоты. Девушка работала моделью в Милане и Бангкоке, принимала участие в Colombo Fashion Week, дважды появлялась на обложке журнала L'officiel.

В 2015 году красавица получила титул Miss Top Fashion Model на международном конкурсе Miss 7 Continents, потом принимала участие в международном конкурсе Miss Tourism International и стала там обладательницей награды The most prolific in social media award, а также получила награду The best catwalk на конкурсе The Queen of Brilliancy.

Полина имеет степень бакалавра в экономике и сейчас учится в магистратуре по направлению "Инвестиционный и финансовый менеджмент".

Ее увлечения: женский футбол, путешествия, пение, рок-музыка и изучение различных культур.

Международный конкурс красоты "Мисс Земля" входит в топ-7 самых престижных конкурсов на планете. Он появился в 2001 году. Ежегодно в нем принимают участие красавицы более чем из 80 стран мира.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь дебютирует на конкурсе "Мисс Земля", страну представит Полли Каннабис, сообщает БЕЛТА. Конкурс пройдет 4 ноября на...

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