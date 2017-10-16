Уровень преступности в белорусской армии один из самых низких в мире - Минобороны

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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень преступности в белорусской армии один из самых низких в мире, сообщил БЕЛТА начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров.

Как заметил представитель Министерства обороны, с начала 1990-х годов армия сокращалась, соответственно самые объективные криминологические данные - это сведения о преступности в расчете на 1 тыс. человек. Эти данные свидетельствуют, что уровень преступности в белорусской армии - один из самых низких в мире.

"Благодаря неимоверным усилиям офицерского состава, во второй половине 1990-х годов удалось обеспечить радикальное снижение преступлений и происшествий. Если в 1994 году коэффициент преступности в армии (количество преступлений в расчете на 1 тыс. военнослужащих) составлял 10,9, то в 2001 году - 6,7, а в 2011 году - 2,2, в 2016 году - 1,58, - отметил Владимир Макаров. - Уже с 1996 года началось резкое сокращение преступности и происшествий в армии, в том числе самоубийств - более чем в два раза только за один 1996 год".

Рецидивы происшествий, к сожалению, есть сегодня в армии, как и в обществе, констатировал представитель ведомства. "Поэтому общественность должна знать правду: если ранее в армии жизнь самоубийством кончали 40 и более человек в год, то в 2016 году - четыре (как и в среднем за последние пять лет). В начале 1990-х ежегодно погибали по сто человек, в 2015-2016 годах при исполнении служебных обязанностей не погиб ни один военнослужащий", - рассказал Владимир Макаров.

Что касается рецидивов преступности, то она выкорчевывается из армии бескомпромиссно. Поэтому более 90% воинских частей живут без происшествий и преступлений. "Безусловно, командир отвечает за жизнь и здоровье подчиненных. Поэтому по всем происшествиям и преступлениям проводятся не только следственные действия уполномоченных на это государственных органов, но и проверка Министерством обороны - в какой степени выполнены должностными лицами обязанности по поддержанию дисциплины и правопорядка", - проинформировал Владимир Макаров.

Он добавил, что по факту смерти военнослужащего Артема Бастюка еще в апреле текущего года министром обороны отстранено от должности все командование полка во главе с командиром, несмотря на то, что еще не было завершено следствие по факту смерти военнослужащего. "У командира было все необходимое, чтобы не допустить суицида, тем более что к нему лично обратились родители", - заметил Владимир Макаров.

По факту смерти солдата в 72-м объединенном учебном центре на данном этапе приказом министра обороны отстранены от должности пять должностных лиц, включая командира воинской части, где проходил службу военнослужащий, как не принявшие исчерпывающих мер по поддержанию уставного порядка, четверо должностных лиц уволены из армии. Окончательная же правовая оценка данному происшествию будет дана после окончания следствия.

"Трагический случай в 72-м гвардейском объединенном учебном центре явился спусковом крючком для старта очередной антиармейской кампании. Даже самый ленивый из числа оппонентов власти непременно помянул злобным словом Минобороны, а заодно и саму государственную власть. Но, несомненно, правы те, кто отмечает, что во всем этом калейдоскопе форумов и акций, трагической фигурой является лишь мать погибшего солдата, ибо никакие аргументы не вернут ей сына", - сказал Владимир Макаров.-0-