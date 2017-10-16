БГУ поднялся на 21 место в рейтинге QS

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17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет вошел в 1% лучших университетов региона развивающихся стран Европы и Центральной Азии, сообщили БЕЛТА в вузе.

По результатам опубликованного 16 октября 2017 года британским агентством QS рейтинга БГУ вошел в топ-25 лучших вузов региона развивающихся стран Европы и Центральной Азии, поднявшись сразу на 18 позиций, и занял 21-е место. С учетом того, что всего в данном регионе насчитывается более 2,9 тыс. университетов, теперь БГУ входит в 1% лучших вузов региона.

Деятельность университетов оценивалась по 9 критериям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение числа студентов к числу сотрудников профессорско-преподавательского состава, доля сотрудников с ученой степенью, доля приглашенных преподавателей из других стран, доля иностранных студентов, эффективность интернет-ресурсов, количество опубликованных статей, приходящихся на одного сотрудника, цитируемость научных статей ученых вуза.

Наиболее высокие позиции в новом рейтинге БГУ занимает по таким критериям, как академическая репутация, репутация среди работодателей и соотношение числа студентов к числу сотрудников профессорско-преподавательского состава. "Это свидетельствует о неизменно высоком качестве преподавания в БГУ, а также о сложившейся репутации университета не только в стране, но и в мире, поскольку основу рейтинга составляет опрос международных экспертов", - отметили в вузе.

На верхней строчке рейтинга расположился Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. За ним следуют Новосибирский государственный университет, Тартусский университет (Эстония), Санкт-Петербургский государственный университет, Карлов университет (Чехия). Из белорусских учреждений высшего образования в рейтинге представлены также Белорусский национальный технический университет, занявший в этом году 79-ю позицию, БГУИР (118) и Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (место в группе 191-200).

В рейтинге университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии участвуют вузы Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Турции и Украины.

БГУ занимает высокие места во многих авторитетных международных рейтингах (QS, THE, Webometrics, SIR, U-Multirank и др.). Так, например, в рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings 2017/18 БГУ занимает 334-е место. В 2017 году вуз впервые вошел в старейший и один из самых престижных мировых рейтингов - Шанхайский предметный рейтинг университетов ARWU 2017 года по физике и занял место в группе 401-500. Ранее ни один белорусский университет не входил в число университетов, ранжируемых Шанхайским рейтингом. БГУ остается единственным белорусским вузом, вошедшим в престижный британский рейтинг THE (Times Higher Education).-0-