Витебчанка устала ждать, когда сын начнет ей платить алименты

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Суд Первомайского района Витебска обязал 45-летнего жителя областного центра каждый месяц выплачивать своей матери алименты в размере 46 рублей, сообщили в Генеральной прокуратуре.

68-летняя пенсионерка из Витебска устала от того, что ее 45-летний сын, который проживает с ней в одной квартире, не платит коммуналку, не дает денег на продукты питания. Хотя получает в два раза больше, чем пенсия матери. Ей пришлось обратиться к прокурору.

"Прокурором Витебска было направлено в суд исковое заявление о взыскании алиментов с местного жителя на содержание матери", — сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.

Решение суда Ленинского района Витебска о взыскании с мужчины алиментов на содержание матери — в размере 2 базовых величин ежемесячно вступило в силу, отметили в надзорном ведомстве.

Там напомнили, в соответствии Кодексом о браке и семье Беларуси, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих родителях, в том числе материально.

А содержание нетрудоспособных родителей, в соответствии с данным Кодексом, является их обязанностью, напомнили в Генпрокуратуре.