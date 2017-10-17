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Витебчанка устала ждать, когда сын начнет ей платить алименты

17.10.2017 11:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Суд Первомайского района Витебска обязал 45-летнего жителя областного центра каждый месяц выплачивать своей матери алименты в размере 46 рублей, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Витебчанка устала ждать, когда сын начнет ей платить алименты
CC BY 2.0 / Seniju / Tool
Мужчина в Столинском районе зарезал своего сына-алиментщика

68-летняя пенсионерка из Витебска устала от того, что ее 45-летний сын, который проживает с ней в одной квартире, не платит коммуналку, не дает денег на продукты питания. Хотя получает в два раза больше, чем пенсия матери. Ей пришлось обратиться к прокурору.

"Прокурором Витебска было направлено в суд исковое заявление о взыскании алиментов с местного жителя на содержание матери", — сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.

Решение суда Ленинского района Витебска о взыскании с мужчины алиментов на содержание матери — в размере 2 базовых величин ежемесячно вступило в силу, отметили в надзорном ведомстве.

Там напомнили, в соответствии Кодексом о браке и семье Беларуси, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих родителях, в том числе материально.

А содержание нетрудоспособных родителей, в соответствии с данным Кодексом, является их обязанностью, напомнили в Генпрокуратуре.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Жительница областного центра пожаловалась прокурору на своего великовозрастного сына, который не хотел помогать ей материально.

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