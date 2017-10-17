|
Витебчанка устала ждать, когда сын начнет ей платить алименты
17.10.2017 11:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Суд Первомайского района Витебска обязал 45-летнего жителя областного центра каждый месяц выплачивать своей матери алименты в размере 46 рублей, сообщили в Генеральной прокуратуре.
68-летняя пенсионерка из Витебска устала от того, что ее 45-летний сын, который проживает с ней в одной квартире, не платит коммуналку, не дает денег на продукты питания. Хотя получает в два раза больше, чем пенсия матери. Ей пришлось обратиться к прокурору.
"Прокурором Витебска было направлено в суд исковое заявление о взыскании алиментов с местного жителя на содержание матери", — сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.
Решение суда Ленинского района Витебска о взыскании с мужчины алиментов на содержание матери — в размере 2 базовых величин ежемесячно вступило в силу, отметили в надзорном ведомстве.
Там напомнили, в соответствии Кодексом о браке и семье Беларуси, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих родителях, в том числе материально.
А содержание нетрудоспособных родителей, в соответствии с данным Кодексом, является их обязанностью, напомнили в Генпрокуратуре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница областного центра пожаловалась прокурору на своего великовозрастного сына, который не хотел помогать ей материально.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии