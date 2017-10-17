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Доходы белорусов снова снизились
17.10.2017 11:25 — Новости Общества | БДГ
Реальные денежные доходы населения продолжают снижаться, в январе-августе они снизились на 0,1% по отношению к аналогичному периоду минувшего года.
Об этом сообщает
Реальные располагаемые денежные доходы белорусов падают с 2016 года. Однако, по прогнозам Минэкономики, в ближайшее время они начнут расти.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) – 24%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,4%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,5%.
Отметим, что
Программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы запланирован рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020 году по отношению к 2015 году на 9,5-11,6%. При этом падение доходов наблюдается в стране уже два года.
Напомним, что в стране намерены
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Реальные денежные доходы населения продолжают снижаться, в январе-августе они снизились на 0,1% по отношению к аналогичному периоду минувшего года.
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