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Доходы белорусов снова снизились

17.10.2017 11:25 — Новости Общества | БДГ  
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Реальные денежные доходы населения продолжают снижаться, в январе-августе они снизились на 0,1% по отношению к аналогичному периоду минувшего года.

Об этом сообщает Белстат.

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов падают с 2016 года. Однако, по прогнозам Минэкономики, в ближайшее время они начнут расти.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) – 24%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе – июле текущего года составили 99,5% к уровню января – июля 2016 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,5%.

Отметим, что в январе 2017 года уровень денежных доходов упал в Беларуси на 4,5%, в январе-феврале — на 3,2%. За весь прошлый год доходы граждан Беларуси упали на 7,3%.

Программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы запланирован рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020 году по отношению к 2015 году на 9,5-11,6%. При этом падение доходов наблюдается в стране уже два года.

Напомним, что в стране намерены довести среднюю зарплату до требуемых президентом 1000 рублей уже в течение этого года, тогда как эксперты подвергают достижение государством таких целей большому сомнению. Да и официальная статистика свидетельствует о том, что средняя зарплата по стране сильно не дотягивает до планов властей, а в регионах и вовсе почти вдвое ниже заветных 500 долларов.

 
 
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Реальные денежные доходы населения продолжают снижаться, в январе-августе они снизились на 0,1% по отношению к аналогичному периоду минувшего года.

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