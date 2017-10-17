Доходы белорусов снова снизились

Реальные денежные доходы населения продолжают снижаться, в январе-августе они снизились на 0,1% по отношению к аналогичному периоду минувшего года.

Об этом сообщает Белстат .

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов падают с 2016 года. Однако, по прогнозам Минэкономики, в ближайшее время они начнут расти.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) – 24%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе – июле текущего года составили 99,5% к уровню января – июля 2016 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,5%.

Отметим, что в январе 2017 года уровень денежных доходов упал в Беларуси на 4,5%, в январе-феврале — на 3,2%. За весь прошлый год доходы граждан Беларуси упали на 7,3% .

Программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы запланирован рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020 году по отношению к 2015 году на 9,5-11,6%. При этом падение доходов наблюдается в стране уже два года.