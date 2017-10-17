МИНСК, 17 окт — Sputnik. Движение транспорта на польско-белорусской границе в пункте пропуска "Бобровники" — "Берестовица" 17 октября приостановлено на несколько часов, сообщили в ГПК Беларуси.

Польская сторона сообщила , что с утра и до обеда во вторник в пункте пропуска Бобровники будут укладывать асфальт.

"Ремонт дорожного покрытия будет проводиться с 10:00 до 15:00", — сообщили Sputnik во вторник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

По словам пограничников, не исключены неудобства при пересечении границы.

"Воспользуйтесь во вторник другими пунктами пропуска на белорусско-польской границе", — сказали в ГПК.

Очередей почти нет

В ГПК также сообщили, что в настоящее время на польском направлении практически нет очередей на въезд и на выезд.



© Sputnik / Виктор Толочко Очереди из фур стоят на границе с Литвой, Польшей и Латвией

Вообще нет очередей из легковых автомобилей на выезд из Беларуси в пунктах пропуска "Берестовица", "Песчатка", "Домачево". В пункте пропуска "Брест" ("Варшавский мост") на выезд стоят 120 легковых автомобилей. Есть очередь из грузовиков в "Брузгах" (35) и в "Берестовице" (42). Нет очередей на въезд в Беларусь из Польши.

На литовском направлении в очереди на выезд в 4 пунктах пропуска стоят в общей сложности около 200 грузовых автомобилей. Больше всего, как обычно, в пункте пропуска "Каменный Лог". Пограничники уточнили, что на въезд из Литвы в Беларусь очередей нет. Латвийское направление также практически свободно, только в Урбанах на выезд стоит очередь из 10 фур. В пунктах пропуска на белорусско-украинской границе очередей из автомобилей нет.